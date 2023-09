Tudo o que se sabe sobre a fuga do brasileiro condenado a prisão perpétua nos EUA

Danilo Sousa Cavalcante, 34, fugiu da cadeia onde estava nos Estados Unidos nesta quinta-feira (31). Ele foi condenado a prisão perpétua após matar a ex-namorada Deborah Brandão.



As autoridades estadunidenses classificam o homem como "extremamente perigoso". Há uma recompensa de US$ 10 mil (R$ 50 mil) por informações que levem à captura do brasileiro.



O que se sabe sobre a fuga?



A notícia da fuga foi divulgada pela promotoria através do Twitter.