TRAGÉDIA

Turbulência, problema com gelo e pedido de socorro: o que se sabe sobre a queda do jatinho particular que deixou 9 mortos na Flórida

Piloto declarou emergência após relatar turbulência e possível problema com gelo

Wendel de Novais

Publicado em 2 de novembro de 2026 às 09:08

Avião caiu em Palm Beach County, Florida Crédito: Reprodução

A queda de um jatinho na Flórida, nos Estados Unidos, deixou nove pessoas mortas e provocou uma operação de emergência em uma comunidade residencial próxima ao local do acidente. A aeronave caiu no domingo, e as circunstâncias da tragédia ainda são investigadas pelas autoridades norte-americanas. As informações são do The New York Times.

Registros da comunicação entre a piloto e o controle de tráfego aéreo de Miami indicam que o avião enfrentava gelo leve, considerado inicialmente administrável, além de turbulência moderada. Durante a conversa, a piloto chegou a pedir autorização para subir a 37 mil pés, possivelmente para tentar escapar das condições de instabilidade. Pouco depois, porém, declarou emergência e pediu socorro.

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Na comunicação, a piloto relatou uma descida de aproximadamente 20 mil pés por minuto e afirmou que a aeronave estava prestes a atingir o solo. Segundo Steven Arroyo, ex-comandante da United Airlines que ouviu a gravação, a fala indicava que o avião havia perdido o controle. O governador da Flórida, Ron DeSantis, afirmou que imagens registradas por câmeras veiculares mostravam a aeronave caindo como um míssil.

Especialistas avaliam que o acúmulo de gelo nas asas pode ter comprometido a sustentação do avião. Mary Schiavo, advogada especializada em aviação e ex-inspetora-geral do Departamento de Transportes dos Estados Unidos, explicou que a formação de gelo pode alterar o fluxo de ar e provocar a perda de sustentação. A hipótese, no entanto, ainda não foi confirmada como causa do acidente.

A queda também provocou incêndios e danos em imóveis próximos. Cerca de 600 moradores de uma comunidade de casas móveis foram retirados da região, onde destroços ainda em brasa atingiram o solo e provocaram pequenos focos de incêndio. Apesar dos estragos, as autoridades informaram que ninguém que estava em terra ficou ferido.

Moradores relataram momentos de pânico após ouvirem o barulho da queda. Esteban Ruiz contou que inicialmente pensou se tratar de um raio, mas percebeu que os ruídos sobre o telhado eram provocados por pedaços de metal. Já Stephanie Platts afirmou que estava com familiares no pátio de casa quando ouviu um barulho semelhante ao de uma colisão.