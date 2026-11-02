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Turbulência, problema com gelo e pedido de socorro: o que se sabe sobre a queda do jatinho particular que deixou 9 mortos na Flórida

Piloto declarou emergência após relatar turbulência e possível problema com gelo

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 2 de novembro de 2026 às 09:08

Avião caiu em Palm Beach County, Florida
Avião caiu em Palm Beach County, Florida Crédito: Reprodução

A queda de um jatinho na Flórida, nos Estados Unidos, deixou nove pessoas mortas e provocou uma operação de emergência em uma comunidade residencial próxima ao local do acidente. A aeronave caiu no domingo, e as circunstâncias da tragédia ainda são investigadas pelas autoridades norte-americanas. As informações são do The New York Times.

Registros da comunicação entre a piloto e o controle de tráfego aéreo de Miami indicam que o avião enfrentava gelo leve, considerado inicialmente administrável, além de turbulência moderada. Durante a conversa, a piloto chegou a pedir autorização para subir a 37 mil pés, possivelmente para tentar escapar das condições de instabilidade. Pouco depois, porém, declarou emergência e pediu socorro.

Avião caiu em Palm Beach County, Florida

Avião caiu em Palm Beach County, na Flórida; não há sobreviventes por Reprodução
O acidente ocorreu pouco depois das 13h nas proximidades da Military Trail com a 10th Avenue North por Reprodução
O Corpo de Bombeiros do Condado de Palm Beach mobilizou equipes para atender à ocorrência por Reprodução
Após o acidente, todas as faixas da Military Trail foram interditadas no trecho entre o Cresthaven Boulevard e a 10th Avenue North por Reprodução
O Gabinete do Xerife do Condado de Palm Beach orientou os motoristas a evitar a região e procurar rotas alternativas. por Reprodução
O parque atingido fica em Greenacres, uma comunidade formada principalmente por casas modulares e residências móveis, nos arredores de Palm Springs por Reprodução
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Avião caiu em Palm Beach County, na Flórida; não há sobreviventes por Reprodução

Na comunicação, a piloto relatou uma descida de aproximadamente 20 mil pés por minuto e afirmou que a aeronave estava prestes a atingir o solo. Segundo Steven Arroyo, ex-comandante da United Airlines que ouviu a gravação, a fala indicava que o avião havia perdido o controle. O governador da Flórida, Ron DeSantis, afirmou que imagens registradas por câmeras veiculares mostravam a aeronave caindo como um míssil.

Especialistas avaliam que o acúmulo de gelo nas asas pode ter comprometido a sustentação do avião. Mary Schiavo, advogada especializada em aviação e ex-inspetora-geral do Departamento de Transportes dos Estados Unidos, explicou que a formação de gelo pode alterar o fluxo de ar e provocar a perda de sustentação. A hipótese, no entanto, ainda não foi confirmada como causa do acidente.

A queda também provocou incêndios e danos em imóveis próximos. Cerca de 600 moradores de uma comunidade de casas móveis foram retirados da região, onde destroços ainda em brasa atingiram o solo e provocaram pequenos focos de incêndio. Apesar dos estragos, as autoridades informaram que ninguém que estava em terra ficou ferido.

Moradores relataram momentos de pânico após ouvirem o barulho da queda. Esteban Ruiz contou que inicialmente pensou se tratar de um raio, mas percebeu que os ruídos sobre o telhado eram provocados por pedaços de metal. Já Stephanie Platts afirmou que estava com familiares no pátio de casa quando ouviu um barulho semelhante ao de uma colisão.

A residência dela pegou fogo após ser atingida por destroços. A Administração Federal de Aviação (FAA) e o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB) investigam o caso. O órgão responsável pela segurança nos transportes anunciou uma coletiva de imprensa para esta segunda-feira.

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