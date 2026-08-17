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Turista dos EUA morre atingido por raio durante trilha no Monte Etna

Homem de 29 anos fazia caminhada em área interditada por causa da atividade vulcânica; ele foi resgatado de helicóptero, mas não resistiu

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 12:26

Vulcão Etna: são 7 dias de voos cancelados, atrasos e desvios em aeroportos por toda a Sicília
Vulcão Etna: são 7 dias de voos cancelados, atrasos e desvios em aeroportos por toda a Sicília Crédito: Reprodução/Corriere Della Sera

Um turista de 29 anos, dos Estados Unidos, morreu após ser atingido por um raio enquanto fazia uma trilha no Monte Etna, na Sicília, Itália. O acidente aconteceu na noite de domingo (16), em uma área do vulcão que estava fechada para visitantes devido à recente atividade vulcânica, segundo os bombeiros italianos.

Natural do estado do Kansas, o homem foi localizado em uma região exposta, acima da linha das árvores, e retirado do local de helicóptero. Apesar do resgate, ele não resistiu e foi declarado morto por profissionais de saúde. A identidade da vítima não foi divulgada. As informações são do jornal The Guardian.

Vulcão Etna: são 7 dias de voos cancelados, atrasos e desvios em aeroportos por toda a Sicília

Vulcão Etna: são 7 dias de voos cancelados, atrasos e desvios em aeroportos por toda a Sicília por Reprodução/Corriere Della Sera
Vulcão Etna: são 7 dias de voos cancelados, atrasos e desvios em aeroportos por toda a Sicília por Reprodução/Corriere Della Sera
Vulcão Etna: são 7 dias de voos cancelados, atrasos e desvios em aeroportos por toda a Sicília por Reprodução/Corriere Della Sera
O Etna ajudou a consolidar a Sicília como candidata à terra dos ciclopes, junto dos famosos Faraglioni dei Ciclopi, conjunto de rochas que "teriam sido arremessados pelos gigantes" por Gnuckx / Wikimedia Commons
Vulcão Etna por Reprodução
Caminhantes no vulcão do Monte Etna, na ilha italiana da Sícilia por Guillaume Baptiste/AFP
Fumaça sobe do Monte Etna,na Catania: vulcão mais ativo da Europa  por GIOVANNI ISOLINO / AFP
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Vulcão Etna: são 7 dias de voos cancelados, atrasos e desvios em aeroportos por toda a Sicília por Reprodução/Corriere Della Sera

Grandes áreas das encostas do Etna foram interditadas para caminhantes por causa da atividade prolongada do vulcão, o mais ativo da Europa. Na semana passada, a atividade vulcânica chegou a provocar o fechamento do aeroporto de Catânia, cidade localizada nas proximidades.

Apesar dos riscos associados às erupções, os raios são apontados pelas autoridades como uma ameaça mais letal no Etna. Nas últimas décadas, o número de mortes causadas por descargas elétricas no vulcão superou o de vítimas de atividade vulcânica. As últimas mortes relacionadas diretamente a uma erupção ocorreram em 1987.

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Itália Vulcão Etna

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