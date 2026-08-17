VULCÃO

Turista dos EUA morre atingido por raio durante trilha no Monte Etna

Homem de 29 anos fazia caminhada em área interditada por causa da atividade vulcânica; ele foi resgatado de helicóptero, mas não resistiu

Mariana Rios

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 12:26

Vulcão Etna: são 7 dias de voos cancelados, atrasos e desvios em aeroportos por toda a Sicília Crédito: Reprodução/Corriere Della Sera

Um turista de 29 anos, dos Estados Unidos, morreu após ser atingido por um raio enquanto fazia uma trilha no Monte Etna, na Sicília, Itália. O acidente aconteceu na noite de domingo (16), em uma área do vulcão que estava fechada para visitantes devido à recente atividade vulcânica, segundo os bombeiros italianos.

Natural do estado do Kansas, o homem foi localizado em uma região exposta, acima da linha das árvores, e retirado do local de helicóptero. Apesar do resgate, ele não resistiu e foi declarado morto por profissionais de saúde. A identidade da vítima não foi divulgada. As informações são do jornal The Guardian.

Vulcão Etna: são 7 dias de voos cancelados, atrasos e desvios em aeroportos por toda a Sicília 1 de 7

Grandes áreas das encostas do Etna foram interditadas para caminhantes por causa da atividade prolongada do vulcão, o mais ativo da Europa. Na semana passada, a atividade vulcânica chegou a provocar o fechamento do aeroporto de Catânia, cidade localizada nas proximidades.