Turista dos EUA morre atingido por raio durante trilha no Monte Etna

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Mariana Rios
Publicado em 17 de agosto de 2026 às 12:26
Um turista de 29 anos, dos Estados Unidos, morreu após ser atingido por um raio enquanto fazia uma trilha no Monte Etna, na Sicília, Itália. O acidente aconteceu na noite de domingo (16), em uma área do vulcão que estava fechada para visitantes devido à recente atividade vulcânica, segundo os bombeiros italianos.
Natural do estado do Kansas, o homem foi localizado em uma região exposta, acima da linha das árvores, e retirado do local de helicóptero. Apesar do resgate, ele não resistiu e foi declarado morto por profissionais de saúde. A identidade da vítima não foi divulgada. As informações são do jornal The Guardian.
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Grandes áreas das encostas do Etna foram interditadas para caminhantes por causa da atividade prolongada do vulcão, o mais ativo da Europa. Na semana passada, a atividade vulcânica chegou a provocar o fechamento do aeroporto de Catânia, cidade localizada nas proximidades.
Apesar dos riscos associados às erupções, os raios são apontados pelas autoridades como uma ameaça mais letal no Etna. Nas últimas décadas, o número de mortes causadas por descargas elétricas no vulcão superou o de vítimas de atividade vulcânica. As últimas mortes relacionadas diretamente a uma erupção ocorreram em 1987.