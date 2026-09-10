TURISMO

Turista que se hospedar em hotel ou Airbnb terá nova cobrança ao viajar para a Inglaterra

Taxa deverá ser calculada como uma porcentagem do preço da acomodação, e não como um valor fixo por noite

Mariana Rios

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 16:10

Vista aérea de Londres com Tower Bridge, Rio Tâmisa e arranha-céus da cidade Crédito: Shutterstock

Turistas que se hospedarem em hotéis, imóveis de aluguel por temporada e outras acomodações na Inglaterra poderão pagar uma taxa extra pela estadia. O governo britânico anunciou nesta quinta-feira (10) que prefeitos e autoridades regionais terão poder para criar uma cobrança sobre hospedagens durante a noite.

A medida faz parte de um plano de descentralização de recursos e deverá permitir que cada região decida se quer adotar a chamada Overnight Visitor Levy, uma taxa sobre estadias de visitantes. A proposta foi anunciada pelo Ministério da Habitação, Comunidades e Governo Local do Reino Unido.

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Não haverá, portanto, uma taxa única obrigatória para toda a Inglaterra. Os prefeitos e líderes das chamadas Foundation Strategic Authorities poderão decidir se implementam a cobrança e como o dinheiro arrecadado será utilizado, após consultas a moradores e empresas locais.

Como funcionará a cobrança

O governo ainda não estabeleceu um percentual nacional. A principal regra já definida é que a taxa deverá ser calculada como uma porcentagem do preço da acomodação, e não como um valor fixo por noite.

A justificativa é evitar que famílias que escolhem hospedagens mais baratas sejam proporcionalmente mais afetadas pela cobrança. Assim, uma estadia de maior valor terá uma taxa maior, enquanto uma hospedagem econômica terá uma cobrança menor.

Também caberá às autoridades locais definir possíveis isenções. O governo cita, por exemplo, a possibilidade de excluir campings da cobrança, conforme as características de cada região. Abrigos, refúgios e acomodações temporárias não estarão sujeitos à taxa.

Para onde irá o dinheiro?

A proposta prevê que os recursos permaneçam nas próprias regiões que adotarem a cobrança. O dinheiro poderá financiar transporte público, espaços públicos, eventos, atrações turísticas e outras iniciativas voltadas ao desenvolvimento local.

Em Liverpool, por exemplo, o prefeito Steve Rotheram afirmou que uma taxa "modesta" poderia arrecadar até £ 18 milhões por ano para a região, que recebe milhões de visitantes e tem uma economia turística estimada em mais de £ 6,8 bilhões anuais.

O prefeito de Londres Sadiq Khan afirmou apoiar a possibilidade de criar a cobrança e usar os recursos em infraestrutura, cultura e atrações turísticas.

Quando a taxa começa?

A cobrança ainda não começa agora. O governo britânico informou que um projeto de lei será apresentado posteriormente ao Parlamento para estabelecer o novo mecanismo.

A expectativa é que prefeitos e autoridades das regiões habilitadas apresentem seus planos de utilização dos recursos até o início de 2028.

A medida é resultado de uma consulta pública realizada pelo governo entre novembro de 2025 e fevereiro de 2026. Segundo o Executivo, a criação da taxa aproxima a Inglaterra de outros destinos que já utilizam mecanismos semelhantes, incluindo cidades da Alemanha, Estados Unidos, Itália, Holanda e Canadá.

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