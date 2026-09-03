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Uber demite mais de 3 mil, encerra operação em dois países e para de funcionar em meio a corridas em andamentos

Plataforma citou dificuldades nos mercados, onde motoristas reclamavam de tarifas baixas e custos elevados

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 09:00

Uber
Uber Crédito: Reprodução

A Uber anunciou uma nova rodada de cortes que atingirá 10% de sua força de trabalho global, o equivalente a mais de 3 mil funcionários, e confirmou ao mesmo tempo que encerrará imediatamente as operações na Nigéria e em Uganda. A informação foi divulgada pela BBC News.

A decisão faz parte de uma reestruturação internacional comunicada pelo presidente-executivo da companhia, Dara Khosrowshahi. Segundo a Uber, a saída dos dois países africanos foi tomada após uma revisão de seus negócios.

Com o fechamento das operações, a empresa ficará presente em apenas quatro países do continente: Egito, Gana, Quênia e África do Sul. Nos últimos 12 meses, a plataforma já havia deixado Costa do Marfim e Tanzânia.

Carros que deixam a categoria Uber Black e Comfort

Carros que deixam a categoria Uber Black (a partir de 11 de janeiro de 2027): Citroën C4 Cactus Renault Duster Chery Arrizo 5 por Reprodução
Chevrolet Cruze Citroën C4 Lounge Hyundai Ioniq por Shutterstock
Toyota Prius Audi A3 Volkswagen Nivus por Divulgação
Carros que deixam a categoria Uber Comfort (a partir de 11 de janeiro de 2027): Fiat Argo Volkswagen Polo Volkswagen Voyage por Shutterstock
Chevrolet Prisma Toyota Yaris Hatch Peugeot 208 Renault Zoe por Divulgação
Chevrolet Joy Plus JAC J3 Turin por Shutterstock
Kia Rio JAC iEV40 por Marcello Casal Jr/Agência Brasil
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Carros que deixam a categoria Uber Black (a partir de 11 de janeiro de 2027): Citroën C4 Cactus Renault Duster Chery Arrizo 5 por Reprodução

“Esta decisão se limita estritamente a esses dois mercados e não afeta nossas operações no restante do continente”, afirmou a companhia. “Continuamos comprometidos com a África Subsaariana, onde seguimos vendo forte crescimento e oportunidades.”

A Nigéria foi um dos primeiros mercados africanos da Uber. A empresa chegou ao país em 2014 e, dois anos mais tarde, iniciou as atividades em Uganda. Em Lagos, principal centro econômico nigeriano, a plataforma chegou a lançar um serviço de barcos em 2019, em meio aos congestionamentos frequentes que afetam a cidade.

Em Uganda, a saída da Uber deve abrir espaço para outros serviços de transporte por aplicativo em Kampala. O jornal Daily Monitor apontou que plataformas como Faras, Bolt e SafeBoda tendem a disputar os usuários deixados pela empresa.

A Uber informou que prestará apoio a funcionários e motoristas afetados. O centro de ajuda seguirá disponível para parceiros e passageiros dos dois países até 23 de setembro, para resolver questões pendentes.

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