Ucrânia demite seis vice-ministros da Defesa defesa um mês após escândalo de corrupção na pasta

Crédito: Divulgação

Seis vice-ministros da Defesa ucranianos foram demitidos nesta segunda-feira, 18, duas semanas após a demissão do ministro da Defesa, Oleksii Reznikov, em um escândalo de corrupção. O governo da Ucrânia não divulgou motivos para a mudança nem informou sobre quem substituiria os vice-ministros.



Os vice-ministros da Defesa demitidos incluíram Hanna Maliar, Vitalii Deyneha e Denys Sharapov, bem como o secretário de estado do Ministério da Defesa, Kostiantyn Vashchenko, de acordo com o relato do Telegram de Taras Melnychuk, representante permanente do Gabinete de Ministros.

Hanna Maliar, que emergiu nos últimos meses como uma das comunicadoras governamentais mais proeminentes do movimento diário da contraofensiva da Ucrânia, continuou a postar atualizações no aplicativo de mensagens Telegram sobre a contraofensiva na segunda-feira, horas antes de sua demissão.

Melnychuk não forneceu nenhuma explicação sobre as demissões, mas o governo tem investigado acusações de corrupção nas forças armadas relacionadas à compra de equipamentos. Rustem Umerov, um legislador da Crimeia que assumiu o cargo de ministro da Defesa, não se manifestou imediatamente após as demissões.

Reznikov foi destituído no início deste mês após um escândalo envolvendo a aquisição de jaquetas militares pelo Ministério da Defesa por um custo três vezes maior. Ele negou as acusações, mas renunciou. Quando Reznikov foi substituído, as autoridades disseram que o governo reconheceu a necessidade de uma nova liderança, mais de 500 dias depois de a Rússia ter lançado a sua invasão em grande escala.

A remodelação do departamento ocorreu um dia depois de os militares ucranianos terem afirmado que capturaram a aldeia de Klishchiivka das tropas russas, após meses de batalhas ferozes. Os combates continuaram na segunda-feira, enquanto as tropas tentavam controlar a vila ao sul da cidade de Bakhmut, controlada pela Rússia, na região oriental de Donetsk. A recaptura da cidade seguiu-se à retomada da aldeia vizinha de Andriivka.

"O inimigo está tentando com todas as suas forças recuperar as posições perdidas", disse Maliar em um comunicado na segunda-feira, antes de ser demitida. "Portanto, nossos combatentes retêm os ataques do inimigo e estão entrincheirados nas fronteiras alcançadas."

A retomada de Klishchiivka é considerada taticamente importante, permitindo que as forças ucranianas ampliem ainda mais seus ganhos em torno de Bakhmut.