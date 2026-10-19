MEIO AMBIENTE

Um dos maiores lagos do mundo perdeu 90% de sua área pela ação humana; agora, país tenta frear deserto de 1,7 milhão de hectares com plantas

Uzbequistão já levou vegetação a 1,7 milhão de hectares do antigo leito do lago para reduzir tempestades de sal e poeira

Carol Neves

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 11:01

Mar de Aral perdeu mais de 90% de sua superfície após o desvio de rios para irrigar plantações Crédito: Reprodução

Onde antes havia água e comunidades viviam da pesca, o Uzbequistão tenta estabelecer uma vegetação capaz de resistir ao sal, à seca e ao calor extremo. Cerca de 1,7 milhão de hectares do antigo leito do Mar de Aral já receberam saxaul e outras espécies adaptadas à aridez. O esforço busca conter as consequências do desaparecimento de mais de 90% da superfície do lago.

A proposta não é fazer a água voltar a ocupar toda a extensão original. O plantio procura fixar o terreno que ficou exposto e diminuir a quantidade de poeira e sal carregada pelos ventos, um problema que passou a atingir comunidades, plantações e ecossistemas da região.

A paisagem é resultado de uma transformação iniciada na década de 1960, quando a antiga União Soviética ampliou o desvio das águas dos rios Amu Dária e Syr Dária para a agricultura irrigada, sobretudo para o cultivo de algodão. Com o abastecimento comprometido, o lago passou a perder por evaporação mais água do que recebia.

Veja como um dos maiores lagos do mundo virou deserto e recebe plantas para conter os danos 1 de 7

Até meados do século 20, o Mar de Aral figurava entre os maiores lagos interiores do planeta, com aproximadamente 68 mil quilômetros quadrados. O recuo das margens deixou cerca de 60 mil quilômetros quadrados de fundo exposto e deu origem ao deserto de Aralkum.

Além dos sais, esse terreno reúne resíduos de fertilizantes e pesticidas associados a décadas de atividade agrícola. Sob ventos fortes, as partículas podem viajar por longas distâncias, comprometer a qualidade do ar e prejudicar os solos usados para o plantio.

É sobre essa superfície que o saxaul tenta se estabelecer. Encontrado em áreas áridas da Ásia Central, o arbusto do gênero Haloxylon tolera pouca água e solos salinos. Suas raízes ajudam a segurar o terreno, enquanto a vegetação cria obstáculos à ação do vento e à dispersão de partículas.

A resistência da espécie, porém, não garante que o plantio prospere. A combinação de chuvas escassas, salinidade elevada e temperaturas que ultrapassam 42 °C no verão dificulta o desenvolvimento das plantas. Na semeadura direta, as taxas de sobrevivência podem ficar entre 20% e 30%.

Uma alternativa foi testada em projetos-piloto com apoio de fundos ambientais japoneses e participação de pesquisadores da Universidade de Kyoto. As equipes substituíram a distribuição de sementes diretamente no deserto por mudas cultivadas previamente em recipientes. Em algumas parcelas, aproximadamente 78% sobreviveram.

O resultado indica que o preparo anterior ao transplante pode ajudar as plantas a enfrentar as condições do antigo leito. A disponibilidade de água nos estágios iniciais também faz diferença: em determinadas áreas, poços de até 500 metros de profundidade foram perfurados para assegurar a irrigação inicial. Esses pontos passaram ainda a atrair aves e mamíferos para trechos onde quase não havia fauna.