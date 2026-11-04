União Europeia pede que cidadãos preparem kits de sobrevivência para 72h

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Metrópoles
Publicado em 4 de novembro de 2026 às 09:29
A União Europeia (UE) pediu que cidadãos europeus montem kits de emergência para proteção pessoal, diante de possíveis crises. A diretriz foi publicada pela Comissão Europeia, o principal órgão executivo e político do bloco, nesta terça-feira (3/11).
Em comunicado, a comissão pediu que a população dos 27 países da UE preparem mochilas de emergências com itens essenciais que possam durar até 72 horas. Entre eles, água potável, alimentos não perecíveis, kits de primeiros socorros e higiene pessoal, além de lanternas, rádios e carregadores portáteis para celulares.