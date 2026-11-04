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União Europeia pede que cidadãos preparem kits de sobrevivência para 72h

Medida tem como objetivo, segundo a UE, preparar a população para catástrofes naturais, crises geopolíticas e ameaças cibernéticas

Metrópoles

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 09:29

União Europeia pede que cidadãos preparem kits de sobrevivência para 72h Crédito: Shutterstock

A União Europeia (UE) pediu que cidadãos europeus montem kits de emergência para proteção pessoal, diante de possíveis crises. A diretriz foi publicada pela Comissão Europeia, o principal órgão executivo e político do bloco, nesta terça-feira (3/11).