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União Europeia pede que cidadãos preparem kits de sobrevivência para 72h

Medida tem como objetivo, segundo a UE, preparar a população para catástrofes naturais, crises geopolíticas e ameaças cibernéticas

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  • Metrópoles

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 09:29

União Europeia pede que cidadãos preparem kits de sobrevivência para 72h
União Europeia pede que cidadãos preparem kits de sobrevivência para 72h Crédito: Shutterstock

A União Europeia (UE) pediu que cidadãos europeus montem kits de emergência para proteção pessoal, diante de possíveis crises. A diretriz foi publicada pela Comissão Europeia, o principal órgão executivo e político do bloco, nesta terça-feira (3/11).

Em comunicado, a comissão pediu que a população dos 27 países da UE preparem mochilas de emergências com itens essenciais que possam durar até 72 horas. Entre eles, água potável, alimentos não perecíveis, kits de primeiros socorros e higiene pessoal, além de lanternas, rádios e carregadores portáteis para celulares.

Leia matéria completa no Metrópoles, parceiro do CORREIO. 

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