Universitário de 19 anos morre após crise de sinusite

Uma morte que gerou comoção no mundo inteiro, principalmente entre os jovens com a doença. Um estudante de 19 anos morreu após ficar internado para tratar uma crise de sinusite.



O rapaz teve de ficar hospitalizado por três semanas depois de ter sangramento no cérebro e coma induzido, no Reino Unido. Universitário da Universidade de Liverpool, Harvey Edwards teve os aparelhos que o mantinham vivo desligados em junho.



Segundo o portal The Mirror, o estudante de bioquímica era um jovem saudável, mas começou a sentir muitas dores no rosto e dificuldade para respirar no dia 6 de junho.