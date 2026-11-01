'Vamos cair no chão': piloto de jatinho que caiu e matou 9 pessoas alertou controlador de voo sobre emergência

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Wladmir Pinheiro
Publicado em 1 de novembro de 2026 às 20:47
Pouco antes da queda do Learjet 60, de matrícula N722BD, que decolou do aeroporto de Austin, no Texas, e matou 9 pessoas a bordo, a piloto da aeronave informou a um controlador de tráfego aéreo do Centro de Controle de Miami que enfrentava condições de formação de gelo e turbulência, segundo gravações disponibilizadas pelo arquivo de áudio do site LiveATC.net.
Ela gritou “mayday, mayday”, pedido internacional de socorro, e solicitou que fosse declarada uma emergência antes de informar que a aeronave descia a uma velocidade de 8 km por minuto.
'Vamos cair no chão', gritou a piloto antes de a comunicação ser interrompida. 'Puta merda, estamos sem tempo', disse a piloto em conversa com o controlador.
Avião caiu em Palm Beach County, Florida
A queda de um avião de pequeno porte em uma área residencial do condado de Palm Beach, na Flórida, deixou nove pessoas mortas neste domingo (1º), segundo autoridades americanas. O acidente envolveu um jato executivo Learjet 60, que havia decolado do Aeroporto Internacional Austin-Bergstrom, no Texas, com destino ao Aeroporto de North Eleuthera, nas Bahamas.
A aeronave caiu por volta das 12h50, horário local, nas proximidades de Cresthaven. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram uma cratera aberta no asfalto após o impacto.
O secretário de Transportes dos Estados Unidos, Sean Duffy, confirmou que todos os nove ocupantes morreram. Em publicação na rede social X, ele classificou o episódio como uma “tragédia horrível” e pediu orações pelas famílias e pessoas próximas às vítimas.
O modelo Learjet 60 é um jato executivo de médio porte, com cabine intermediária e autonomia para voos de média distância. A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA) confirmou a origem e o destino da aeronave em comunicado.