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'Vamos cair no chão': piloto de jatinho que caiu e matou 9 pessoas alertou controlador de voo sobre emergência

Queda de um avião de pequeno porte em uma área residencial do condado de Palm Beach, na Flórida, deixou nove pessoas mortas

  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro

  • Wladmir Pinheiro

Publicado em 1 de novembro de 2026 às 20:47

Avião caiu em Palm Beach County, Florida
Avião caiu em Palm Beach County, Florida Crédito: Reprodução

Pouco antes da queda do Learjet 60, de matrícula N722BD, que decolou do aeroporto de Austin, no Texas, e matou 9 pessoas a bordo, a piloto da aeronave informou a um controlador de tráfego aéreo do Centro de Controle de Miami que enfrentava condições de formação de gelo e turbulência, segundo gravações disponibilizadas pelo arquivo de áudio do site LiveATC.net.

Ela gritou “mayday, mayday”, pedido internacional de socorro, e solicitou que fosse declarada uma emergência antes de informar que a aeronave descia a uma velocidade de 8 km por minuto.

'Vamos cair no chão', gritou a piloto antes de a comunicação ser interrompida. 'Puta merda, estamos sem tempo', disse a piloto em conversa com o controlador.

Avião caiu em Palm Beach County, Florida

Avião caiu em Palm Beach County, na Flórida; não há sobreviventes por Reprodução
O acidente ocorreu pouco depois das 13h nas proximidades da Military Trail com a 10th Avenue North por Reprodução
O Corpo de Bombeiros do Condado de Palm Beach mobilizou equipes para atender à ocorrência por Reprodução
Após o acidente, todas as faixas da Military Trail foram interditadas no trecho entre o Cresthaven Boulevard e a 10th Avenue North por Reprodução
O Gabinete do Xerife do Condado de Palm Beach orientou os motoristas a evitar a região e procurar rotas alternativas. por Reprodução
O parque atingido fica em Greenacres, uma comunidade formada principalmente por casas modulares e residências móveis, nos arredores de Palm Springs por Reprodução
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Avião caiu em Palm Beach County, na Flórida; não há sobreviventes por Reprodução

A queda de um avião de pequeno porte em uma área residencial do condado de Palm Beach, na Flórida, deixou nove pessoas mortas neste domingo (1º), segundo autoridades americanas. O acidente envolveu um jato executivo Learjet 60, que havia decolado do Aeroporto Internacional Austin-Bergstrom, no Texas, com destino ao Aeroporto de North Eleuthera, nas Bahamas.


A aeronave caiu por volta das 12h50, horário local, nas proximidades de Cresthaven. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram uma cratera aberta no asfalto após o impacto.

O secretário de Transportes dos Estados Unidos, Sean Duffy, confirmou que todos os nove ocupantes morreram. Em publicação na rede social X, ele classificou o episódio como uma “tragédia horrível” e pediu orações pelas famílias e pessoas próximas às vítimas.

O modelo Learjet 60 é um jato executivo de médio porte, com cabine intermediária e autonomia para voos de média distância. A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA) confirmou a origem e o destino da aeronave em comunicado.

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