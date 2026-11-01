EUA

'Vamos cair no chão': piloto de jatinho que caiu e matou 9 pessoas alertou controlador de voo sobre emergência

Queda de um avião de pequeno porte em uma área residencial do condado de Palm Beach, na Flórida, deixou nove pessoas mortas

Wladmir Pinheiro

Publicado em 1 de novembro de 2026 às 20:47

Avião caiu em Palm Beach County, Florida Crédito: Reprodução

Pouco antes da queda do Learjet 60, de matrícula N722BD, que decolou do aeroporto de Austin, no Texas, e matou 9 pessoas a bordo, a piloto da aeronave informou a um controlador de tráfego aéreo do Centro de Controle de Miami que enfrentava condições de formação de gelo e turbulência, segundo gravações disponibilizadas pelo arquivo de áudio do site LiveATC.net.

Ela gritou “mayday, mayday”, pedido internacional de socorro, e solicitou que fosse declarada uma emergência antes de informar que a aeronave descia a uma velocidade de 8 km por minuto.

'Vamos cair no chão', gritou a piloto antes de a comunicação ser interrompida. 'Puta merda, estamos sem tempo', disse a piloto em conversa com o controlador.

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A queda de um avião de pequeno porte em uma área residencial do condado de Palm Beach, na Flórida, deixou nove pessoas mortas neste domingo (1º), segundo autoridades americanas. O acidente envolveu um jato executivo Learjet 60, que havia decolado do Aeroporto Internacional Austin-Bergstrom, no Texas, com destino ao Aeroporto de North Eleuthera, nas Bahamas.

*Listener discretion advised, ATC audio from the accident. A Learjet 60 crashed in Palm Beach County, Florida earlier today. The pilot reported moderate turbulence along with icing conditions. The aircraft departed Austin, Texas heading towards the Bahamas. The pilot later reported descending at 20,000 feet per minute. Audio via @liveatc and tracking via @ADSBex — Thenewarea51 (@thenewarea51) November 1, 2026





A aeronave caiu por volta das 12h50, horário local, nas proximidades de Cresthaven. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram uma cratera aberta no asfalto após o impacto.

O secretário de Transportes dos Estados Unidos, Sean Duffy, confirmou que todos os nove ocupantes morreram. Em publicação na rede social X, ele classificou o episódio como uma “tragédia horrível” e pediu orações pelas famílias e pessoas próximas às vítimas.