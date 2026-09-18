NEGOCIAÇÃO

Venezuela vai transferir R$ 21,8 bilhões em ouro para os EUA

Acordo prevê retirar reservas do Banco da Inglaterra, mas impõe restrições para impedir a venda imediata dos ativos

Carol Neves

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 09:33

Venezuela vai mandar ouro para os EUA Crédito: Reprodução

O governo interino da Venezuela e a oposição avançaram nas negociações para transferir aos Estados Unidos cerca de US$ 4 bilhões em reservas de ouro, o equivalente a R$ 21,8 bilhões. Atualmente, as 31 toneladas do metal estão armazenadas nos cofres do Banco da Inglaterra.

Segundo o Financial Times, o acordo prevê que o ouro seja enviado ao Federal Reserve Bank de Nova York. O governo liderado por Delcy Rodríguez teria o controle legal dos ativos, mas não poderia vendê-los imediatamente nem acessar diretamente as reservas.

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As barras poderiam servir como garantia para empréstimos destinados ao financiamento de despesas públicas e à reconstrução da Venezuela após os terremotos registrados em junho. A proposta inclui mecanismos de supervisão defendidos pela oposição para evitar o uso indevido do patrimônio.

“O ouro vai para os Estados Unidos, mas Delcy não terá acesso direto. Haverá supervisão e restrições”, afirmou ao jornal uma fonte da oposição envolvida nas conversas.

Se concretizado, o entendimento encerrará uma disputa iniciada há sete anos e será um dos primeiros resultados práticos das negociações apoiadas pelos Estados Unidos entre o governo interino e seus opositores. O processo também busca abrir caminho para novas eleições no país.

O impasse sobre o ouro começou em 2019, quando Estados Unidos, Reino Unido e outros países reconheceram Juan Guaidó, então presidente da Assembleia Nacional, como chefe legítimo do Estado venezuelano. Desde então, a oposição reivindica o controle das reservas depositadas em Londres. O caso chegou à Suprema Corte britânica.

As tratativas, contudo, ainda não foram concluídas. Questões técnicas continuam em discussão e podem atrasar a transferência. O Banco da Inglaterra declarou que não poderá tomar qualquer medida enquanto a Justiça não definir quem tem autoridade legal sobre a conta que mantém o ouro.

A negociação ocorre em meio à reaproximação internacional com a Venezuela. Depois da operação dos Estados Unidos que resultou na prisão de Nicolás Maduro, em janeiro, Washington flexibilizou parte das sanções econômicas contra o país. Em abril, o Fundo Monetário Internacional retomou as relações oficiais com Caracas após sete anos, permitindo o acesso do governo a recursos mantidos na instituição.

Reino Unido e Venezuela também decidiram elevar o nível das relações diplomáticas, com a volta de um embaixador britânico a Caracas. O governo britânico declarou apoio às conversas sobre novas eleições.

Presidente da Assembleia Nacional e chefe da delegação governista nas negociações, Jorge Rodríguez esteve recentemente em Londres. Após encontros com autoridades britânicas, afirmou nas redes sociais que haveria “boas notícias” para os venezuelanos.