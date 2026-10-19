DOAÇÃO

Viúva doa mansão de quase R$ 10 milhões às margens de famoso lago, mas impõe condição que valerá por 90 anos

Loredana Spiga Venier entregou imóvel histórico à prefeitura para homenagear o marido

Carol Neves

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 10:12

Avaliada em cerca de R$ 9,1 milhões, a propriedade tem jardim e terraço com vista panorâmica para o lago. Crédito: Reprodução

Uma mansão com jardim e terraço panorâmico no Lago de Como, na Itália, foi doada à prefeitura de Varenna com uma exigência que atravessará gerações: pelos próximos 90 anos, a propriedade deverá servir à comunidade, com atividades sociais, culturais e turísticas. A decisão partiu de Loredana Spiga Venier, que escolheu transformar a casa da família em uma homenagem ao marido, Gianmarco Venier.

Avaliada em mais de 1,6 milhão de euros, cerca de R$ 9,1 milhões, a residência conhecida como Ca’ Venier fica no centro histórico da cidade, nos números 16 e 18 da Contrada del Prato. A transferência inclui também o mobiliário e os objetos que acompanharam a história da família, como móveis de época, tapetes, lustres antigos e obras de arte.

Sem herdeiros diretos, Loredana decidiu confiar ao município tanto a conservação do imóvel quanto a memória construída ali. Segundo ela, a escolha também reflete uma preocupação com o isolamento das pessoas e o enfraquecimento dos vínculos comunitários.

Mansão foi doada à prefeitura 1 de 4

“Desejo honrar a memória do meu marido, Gianmarco Venier”, afirmou, segundo o jornal Corriere di Lecco. Ao recordar a trajetória dele, a viúva destacou as “tantas, tantas coisas boas que, sem alarde, fez pelos outros”.

A ligação de Gianmarco com Varenna começou ainda na infância. Nos anos 1940, seu pai, Ottaviano, comprou a propriedade de um herdeiro da família Venini. Desde então, ele retornou à cidade em diferentes momentos da vida e manteve a proximidade com seus moradores.

A casa também se tornou ponto de encontro de parentes, amigos e conhecidos do casal. Para Loredana, o terraço guarda uma parte especial dessas lembranças: dali, os dois acompanhavam as luzes e as cores da cidade, as mudanças no lago e as nuvens sobre as montanhas.

Distribuída em dois pavimentos, a residência tem cozinha, banheiro, área de jantar, ampla sala de estar e varanda voltada para o jardim no térreo. No andar superior, ficam três quartos e dois banheiros. A propriedade conta ainda com um depósito em construção separada, com uma pequena torre, e um amplo terraço com vista para o golfo de Varenna, o casario e o lago.

A condição estabelecida pela doadora prevê que as atividades destinadas à comunidade sejam promovidas e realizadas pela administração municipal. O vínculo de uso será registrado por 90 anos, conforme o artigo 2645-ter do Código Civil italiano. O espaço poderá abrigar exposições, eventos e celebrações, respeitando as finalidades da doação.

O prefeito Mauro Manzoni afirmou que essa é a primeira vez na história de Varenna que um cidadão doa ao município uma propriedade dessa relevância. Ele também destacou que a exigência ajuda a preservar o sentido do gesto ao longo das próximas administrações.

“A senhora Spiga soube proteger ao longo do tempo o verdadeiro valor de seu gesto, evitando que, um dia, algum administrador possa depreciar esse patrimônio”, declarou.