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Volkswagen vai congelar salários de 660 mil funcionários até 2030, diz conselho

Plano relatado por representantes dos trabalhadores também prevê cortes em benefícios e empregos

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 12:05

Volkswagen
Volkswagen Crédito: Reprodução

Os salários de 660 mil funcionários da Volkswagen em todo o mundo podem ficar sem reajuste até 2030. Segundo o Conselho Global de Trabalhadores, a direção da montadora alemã prepara um congelamento salarial acompanhado de cortes em benefícios, pagamentos extras, remuneração variável e postos de trabalho.

A informação foi divulgada pelo conselho nesta segunda-feira (19), após uma reportagem do jornal alemão Süddeutsche Zeitung antecipar os planos. A entidade afirmou ter recebido informações internas sobre as intenções da empresa.

De acordo com o jornal, a suspensão dos reajustes pode provocar uma perda de aproximadamente 10% no poder de compra dos trabalhadores até 2030, em razão da inflação. As medidas fazem parte de novas diretrizes globais de gestão, com entrada em vigor prevista para o quarto trimestre.

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Tera - 2026 — Chassis: TT300291 a TT358902 por Divulgação
T-Cross - 2026 — Chassis: T4016198 a T4060559 por Divulgação
Polo - 2026 - Chassis: TT612107 a TT643157 por Divulgação
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Nivus - 2026 — Chassis: TTP011605 a TP040040 por Divulgação
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Tera - 2026 — Chassis: TT300291 a TT358902 por Divulgação

A Volkswagen não confirmou o plano. Procurada, a companhia se recusou a comentar o que chamou de “especulações”. Um porta-voz afirmou que a rodada de negociações prevista para esta semana será o espaço para discutir possíveis propostas sobre custos com pessoal.

Entre os representantes dos empregados, a reação foi de rejeição. O Conselho Global de Trabalhadores classificou a proposta como “absurda” e “bastante irrealista”, além de prever forte resistência à iniciativa.

“Na Volkswagen, a evolução salarial é decidida na mesa de negociações, não por decreto da diretoria executiva”, afirmou um porta-voz do sindicato alemão IG Metall.

O impasse amplia o desgaste entre a montadora e os representantes dos funcionários. A relação se deteriorou nos últimos meses, em meio ao avanço da reestruturação conduzida pelo CEO Oliver Blume, considerada a mais radical da história da Volkswagen.

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