NEGÓCIO

Volkswagen vende fábrica na Alemanha para produção de equipamentos militares em parceria com empresa israelense

Unidade de 125 anos deixará de montar o T-Roc Cabriolet em 2027

Carol Neves

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 12:25

Acordo foi assinado Crédito: Volkswagen/Divulgação

A Volkswagen encaminhou uma nova destinação para sua fábrica de Osnabrück, na Alemanha, que tinha previsão de ficar sem produção de veículos a partir de 2027. A montadora firmou um acordo inicial com o governo da Baixa Saxônia e a gestora israelense Aurelius Capital para vender a unidade, que deverá ser convertida gradualmente em um polo voltado às áreas de segurança e defesa.

Pelo entendimento, a Aurelius ficará com o controle da Volkswagen Osnabrück GmbH. O projeto também prevê uma parceria com a Rafael Advanced Defense Systems, empresa israelense do setor, para uma possível fabricação na Alemanha de sistemas e peças voltados à defesa aérea de países europeus.

A negociação ainda depende da conclusão dos contratos definitivos e de aprovações corporativas e regulatórias. O valor da transação não foi informado.

Atualmente, a fábrica produz o T-Roc Cabriolet, cuja fabricação será encerrada no verão europeu de 2027. A Volkswagen já havia decidido, em 2024, que não manteria a produção de automóveis na unidade após essa data.

Com 125 anos de atividade industrial, a planta de Osnabrück se especializou em modelos de menor escala e veículos especiais. Ao longo das décadas, montou carros como Volkswagen Golf Cabriolet, Porsche Boxster e Cayman, o Volkswagen XL1 e veículos da Moia, além de executar etapas de pintura e montagem final para outros modelos.

A experiência acumulada pela fábrica será um dos pilares da reconversão. Durante a transição, a Volkswagen deverá contribuir com conhecimento em desenvolvimento e industrialização, além da infraestrutura existente. Os trabalhadores também devem participar da implantação e da futura produção ligada ao setor militar.

A montadora não detalhou quais equipamentos serão produzidos. Em nota, confirmou apenas a possibilidade de fabricar “sistemas e componentes para sistemas de defesa aérea” ao lado da Rafael, com foco nos mercados alemão e europeu.

A Rafael é uma das principais fabricantes israelenses de tecnologias de defesa aérea e antimísseis e participa de projetos como Iron Dome, David’s Sling e Arrow. Informações divulgadas durante as negociações apontavam que a fábrica não produziria o interceptor Tamir, usado no Iron Dome, mas poderia desenvolver componentes como veículos, partes de lançadores, geradores e outros equipamentos terrestres associados a sistemas do tipo.

A Volkswagen, porém, não confirmou oficialmente que o produto final será ligado especificamente ao Iron Dome. A definição dependerá das próximas etapas de negociação.

A ambição é que Osnabrück não fique restrita à parceria com a Rafael e se transforme, aos poucos, em um “centro de competência para soluções de segurança e defesa”. O acordo inicial serviria como base para atrair outros projetos e associações industriais ao local.