Voo para Israel é desviado após briga com confronto físico entre pilotos dentro da cabine

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 30 de setembro de 2026 às 08:50
Um voo com destino a Israel foi desviado para a Arábia Saudita após uma briga com confronto físico entre dois pilotos dentro da cabine nesta quarta-feira (30). Os envolvidos foram hospitalizados e há suspeita de uso de uma faca durante o confronto.
O voo, da companhia Flydubai, saiu de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, com destino a Tel Aviv, em Israel, mas desviou a rota para a Arábia Saudita após emitir sinais de emergência. Um dos códigos emitidos indicava uma tentativa de sequestro.
Os alertas foram emitidos após o piloto e o copiloto entrarem em uma briga. A suspeita é de que um dos pilotos teria esfaqueado o outro. Durante o conflito, a aeronave desceu rapidamente, perdendo cerca de 14 mil pés de altitude em menos de 30 segundos. Houve pânico e passageiros a bordo disseram que ouviram gritos de outros viajantes na parte dianteira da aeronave durante a confusão.
O voo aterrissou com todos os passageiros em segurança, informou a Flydubai.
Autoridades israelenses informaram que pode se tratar de um caso de ataque terrorista, mas as causas da ocorrência ainda serão investigadas.