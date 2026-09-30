CONFRONTO FÍSICO

Voo para Israel causa pânico e é desviado após briga entre pilotos dentro da cabine

Envolvidos foram hospitalizados

Esther Morais

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 08:50

Voo para Israel é desviado após briga com confronto físico entre pilotos dentro da cabine Crédito: Reprodução / TV Globo

Um voo com destino a Israel foi desviado para a Arábia Saudita após uma briga com confronto físico entre dois pilotos dentro da cabine nesta quarta-feira (30). Os envolvidos foram hospitalizados e há suspeita de uso de uma faca durante o confronto.

O voo, da companhia Flydubai, saiu de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, com destino a Tel Aviv, em Israel, mas desviou a rota para a Arábia Saudita após emitir sinais de emergência. Um dos códigos emitidos indicava uma tentativa de sequestro.

Os alertas foram emitidos após o piloto e o copiloto entrarem em uma briga. A suspeita é de que um dos pilotos teria esfaqueado o outro. Durante o conflito, a aeronave desceu rapidamente, perdendo cerca de 14 mil pés de altitude em menos de 30 segundos. Houve pânico e passageiros a bordo disseram que ouviram gritos de outros viajantes na parte dianteira da aeronave durante a confusão.

Passageiro filma cenas de terror em um vôo da Flydubai com destino a Israel na manhã desta quarta-feira. Relatos indicam que o piloto foi esfaqueado diversas vezes pelo copiloto que tentou derrubar o avião. Israel classificou o ocorrido como atentado terrorista. https://t.co/mV5sJbTxbQ — Max Cardoso (@Maxcardoso) September 30, 2026

O voo aterrissou com todos os passageiros em segurança, informou a Flydubai.