Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Voo para Israel causa pânico e é desviado após briga entre pilotos dentro da cabine

Envolvidos foram hospitalizados

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 08:50

Voo para Israel é desviado após briga com confronto físico entre pilotos dentro da cabine
Voo para Israel é desviado após briga com confronto físico entre pilotos dentro da cabine Crédito: Reprodução / TV Globo

Um voo com destino a Israel foi desviado para a Arábia Saudita após uma briga com confronto físico entre dois pilotos dentro da cabine nesta quarta-feira (30). Os envolvidos foram hospitalizados e há suspeita de uso de uma faca durante o confronto.

O voo, da companhia Flydubai, saiu de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, com destino a Tel Aviv, em Israel, mas desviou a rota para a Arábia Saudita após emitir sinais de emergência. Um dos códigos emitidos indicava uma tentativa de sequestro.

Os alertas foram emitidos após o piloto e o copiloto entrarem em uma briga. A suspeita é de que um dos pilotos teria esfaqueado o outro. Durante o conflito, a aeronave desceu rapidamente, perdendo cerca de 14 mil pés de altitude em menos de 30 segundos. Houve pânico e passageiros a bordo disseram que ouviram gritos de outros viajantes na parte dianteira da aeronave durante a confusão.

O voo aterrissou com todos os passageiros em segurança, informou a Flydubai.

Autoridades israelenses informaram que pode se tratar de um caso de ataque terrorista, mas as causas da ocorrência ainda serão investigadas. 

Tags:

Voo

Mais recentes

Imagem - Parque de diversões fecha montanha-russa após mais de 100 relatos de lesões cerebrais

Parque de diversões fecha montanha-russa após mais de 100 relatos de lesões cerebrais
Imagem - Aos 24 anos, hacker holandês é preso suspeito de encomendar mortes e integrar rede criminosa

Aos 24 anos, hacker holandês é preso suspeito de encomendar mortes e integrar rede criminosa
Imagem - Polícia faz buscas em escritório de ex-prefeito após mortes da mulher e da filha de 15 anos por envenenamento

Polícia faz buscas em escritório de ex-prefeito após mortes da mulher e da filha de 15 anos por envenenamento