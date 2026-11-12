FENÔMENO AMBIENTAL

Vórtice polar começa a ruir em novembro e pode provocar ondas de frio extremo no planeta

Enfraquecimento antecipado da circulação de ventos no Ártico surpreende cientistas e pode alterar o inverno em países da Europa, América do Norte e Ásia

Carol Neves

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 10:47

Vórtice polar Crédito: Imagem gerada por IA

O vórtice polar do Ártico começou a perder força ainda nas primeiras semanas de novembro, em um comportamento considerado excepcional por meteorologistas. O fenômeno, que normalmente se intensifica durante o outono do Hemisfério Norte para atingir maior estabilidade no inverno, apresentou uma desestabilização antecipada, capaz de alterar os padrões de circulação atmosférica e favorecer episódios de frio intenso em diferentes partes do planeta.

O que chama a atenção dos pesquisadores é a velocidade com que os ventos perderam força. Segundo dados apresentados pela revista Superinteressante, a circulação passou de aproximadamente 80 km/h, entre 25 de outubro e 2 de novembro, para menos de 20 km/h. Em 7 de novembro, a velocidade chegou a apenas 3,6 km/h.

A situação é ainda mais incomum porque episódios semelhantes de enfraquecimento em novembro foram registrados em 1958, 1968 e 2025, mas apenas no final do mês, entre os dias 27 e 30. Desta vez, a alteração começou semanas antes. Os registros por satélite, iniciados em 1979, não apontavam um aquecimento estratosférico súbito tão antecipado.

O que é o vórtice polar?

O vórtice polar é uma grande circulação de ventos que se forma na estratosfera, camada da atmosfera localizada entre aproximadamente 10 e 50 quilômetros de altitude. Ele fica ao redor do Polo Norte e ajuda a manter o ar extremamente frio concentrado na região do Ártico.

Durante o outono e o inverno do Hemisfério Norte, essa circulação costuma se fortalecer. Quando permanece estável, os ventos funcionam como uma barreira que dificulta o deslocamento do ar gelado para regiões de latitudes mais baixas.

Quando o sistema enfraquece ou se desorganiza, porém, essa contenção pode diminuir. O ar frio ganha condições de avançar para áreas mais ao sul, atingindo regiões dos Estados Unidos, Canadá, Europa e Ásia.

Por que o fenômeno preocupa os cientistas?

O enfraquecimento do vórtice pode estar associado ao chamado aquecimento estratosférico súbito, fenômeno em que as temperaturas na estratosfera polar aumentam rapidamente e os ventos que circulam ao redor do Ártico perdem intensidade. Em episódios mais intensos, a circulação pode até mudar de direção.

Essa alteração não significa que uma onda de frio chegará imediatamente. As mudanças registradas na estratosfera podem levar de duas a seis semanas para alcançar as camadas mais baixas da atmosfera, onde se desenvolvem os sistemas meteorológicos que influenciam diretamente o clima na superfície.

Por isso, o enfraquecimento observado em novembro pode ter consequências sobre o comportamento do inverno nos meses seguintes. Entre os possíveis efeitos estão períodos prolongados de temperaturas baixas e mudanças na circulação atmosférica em partes do Hemisfério Norte.

El Niño pode ter influência?

Uma das hipóteses investigadas pelos meteorologistas envolve o El Niño, fenômeno caracterizado pelo aquecimento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico equatorial.

O aquecimento do oceano interfere na circulação atmosférica e pode favorecer a formação de grandes ondas que se propagam até a estratosfera. Ao alcançar essa camada, elas conseguem perturbar os ventos que mantêm o vórtice polar organizado.

O El Niño também costuma estar associado a uma maior probabilidade de episódios de aquecimento estratosférico súbito durante o inverno do Hemisfério Norte. Entretanto, ainda não há confirmação de que ele seja o responsável pela desestabilização antecipada observada em novembro de 2026.

O fenômeno pode atingir o Brasil?

Apesar da possibilidade de provocar mudanças importantes no inverno de países do Hemisfério Norte, o enfraquecimento do vórtice polar não significa que o Brasil enfrentará uma onda de frio.

O sistema observado está relacionado à circulação atmosférica no Ártico, e seus efeitos mais conhecidos ocorrem principalmente em regiões da América do Norte, Europa e Ásia. Não há indicação de que a atual desestabilização vá provocar diretamente uma mudança significativa nas temperaturas brasileiras.