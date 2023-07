WhatsApp deixará de funcionar em 35 aparelhos; confira lista

Aplicativo mais utilizado do Brasil, o WhatsApp deixará de funcionar em 35 aparelhos celulares a partir de segunda-feira (31). A Meta confirmou que dispositivos com Android 4.1, iOS 12 e com sistemas operacionais anteriores aos citados serão afetados.



Segundo o portal Itatiaia, modelos de marcas como Apple, Samsung, LG e Huawei estão na lista. Confira:



LG



LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus F5

LG Optimus F6

LG Optimus F7

LG Optimus L2 II

LG Optimus L3 II

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L4 II

LG Optimus L5 II

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L7II

LG Optimus L7 Dual