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Xi Jinping reforça necessidade de cooperação entre EUA e China em IA e comércio

'Portas da China estão abertas, e convidamos empresas americanas a investir na China', disse Xi

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 14:21

Presidente chinês, Xi Jinping, na cerimônia de boas-vindas oferecida pelo presidente dos EUA, Donald Trump, na Casa Branca
Presidente chinês, Xi Jinping, na cerimônia de boas-vindas oferecida pelo presidente dos EUA, Donald Trump, na Casa Branca Crédito: Reprodução Xinhua

O presidente da China, Xi Jinping, reafirmou nesta quinta-feira (24) a necessidade de Washington e Pequim trabalharem juntos para gerenciar a inteligência artificial (IA) e incentivar o diálogo econômico e comercial.

Em coletiva de imprensa ao lado de Donald Trump, na Casa Branca, Xi ressaltou estar disposto a trabalhar com os EUA para conduzir o rumo das relações bilaterais e intensificar a cooperação no combate ao narcotráfico. "Portas da China estão abertas, e convidamos empresas americanas a investir na China", acrescentou.

Sobre IA, ele disse que China e EUA são duas superpotências tecnológicas e que ambos têm capacidade e responsabilidade de gerenciá-la. "Precisamos garantir que IA esteja sempre sob controle humano".

Segundo ele, a competição das duas maiores economias globais precisa ser "saudável", com ambos ganhando, e que tanto Washington quanto Pequim devem manter a comunicação de suas forças armadas.

O líder chinês ainda agradeceu a recepção na Casa Branca e parabenizou os EUA por seus 250 anos de independência.

Cerimônia militar

Trump e Xi Jinping participaram de uma cerimônia militar no Jardim das Rosas, da Casa Branca. O dois líderes ainda terão reuniões bilaterais nesta quinta.

A reunião bilateral ocorre em meio a disputas entre Washington e Pequim sobre tecnologia, comércio e segurança. Xi busca flexibilização das restrições americanas à exportação de chips avançados e o fim das vendas de armas a Taiwan, enquanto os EUA pressionam a China a usar sua influência sobre o Irã. Ontem, os dois países acertaram estender por dois meses a trégua comercial que venceria em 10 de novembro.

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