SUCESSO DA MÚSICA

Aos 13 anos, ele ganhava R$ 60 e um almoço por dia; hoje, Heitor Santos é fenômeno do arrocha

Revelação do gênero, cantor saiu de apresentações que rendiam R$ 100 para figurar nas paradas musicais

Thais Borges

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 14:49

Heitor Santos: cantor que trabalhava desde os 13 anos hoje conquista o Brasil com o arrocha Crédito: Reprodução/Instagram

Às 4h30 da manhã, Heitor Santos - então com 13 anos - saía de casa. Passava o dia trabalhando em uma barraca de praia na Orla de Aracaju (SE), no verão, até chegar em casa, por volta das 22h. Foi assim até pouco tempo atrás. “Tudo para ganhar 60 conto e um almoço. Aí, quando eu chegava, eu falava assim: amanhã eu vou mudar a realidade da nossa família”, diz ele, hoje com 18 anos



De fato, Heitor mudou a vida da família. Em 2026, o cantor conquistou projeção nacional com o arrocha e começou a figurar nas paradas musicais. Entre os destaques está “Noite Fracassada”, que chegou à 70ª colocação no ranking Hot 100 da Billboard Brasil. A faixa é uma versão em arrocha da canção de mesmo nome lançada por Jads e Jadson em 2015 e é só um entre os hits do artista, que viu a vida mudar no fim do primeiro semestre deste ano.

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Com mais de 3,7 milhões de seguidores no Instagram, ele conta com mais de quatro milhões de ouvintes mensais no Spotify. Além de Noite Fracassada, os maiores hits são Devolva-me, Nocaute, Foi Por Conveniência e Sina de Ofélia (uma versão de The Fate of Ophelia, de Taylor Swift).

“Na verdade, eu vejo que ainda tem muitas coisas para conquistar. Uma coisa que eu boto na minha mente é que eu não quero ser o 01. Eu nunca vou ser o 01. Também nem posso ser o 01. A minha importância é ser o melhor que eu posso todos os dias. É isso que eu levo para minha vida”, explica o cantor, em entrevista ao CORREIO, na última segunda-feira (16).

Família

A música entrou na vida de Heitor ainda na infância, quando tinha oito anos. Sem referências musicais na família, começou a cantar por diversão e encontrou no forró e no piseiro suas primeiras influências, incentivado pelo pai e pela criação no interior.

Apaixonado também pela vaquejada, passou a se apresentar em pequenos estabelecimentos e eventos, até descobrir no arrocha um caminho para ampliar sua atuação musical. Na época, conciliava os shows com outras atividades e encarava apresentações de até seis horas para receber cerca de R$100.

O artista afirma que a família é uma das principais motivações para continuar trabalhando. Criado pela mãe e pelo padrasto, a quem atribui o papel de pai, tem conseguido ajudá-los. “Hoje eu faço não só por mim. O meu trabalho não trabalha só pra mim. Eu trabalho pras pessoas que eu amo”.

Natural de Nossa Senhora do Socorro, na Região Metropolitana de Aracaju, Heitor ganhou força entre maio e junho, quando uma gravação que inicialmente não estava entre suas apostas se espalhou pelas redes sociais. O destaque veio de uma frase bem-humorada, “não me chame de cachorro”, que acabou conquistando o público.

Plataformas

‘Não me chame de cachorro’ é uma frase justamente de Sina de Ofélia. Segundo o cantor, a gravação foi feita quase por acaso e entrou no repertório por insistência de seu produtor musical. “Eu vejo que não foi por causa da música, mas por causa da frase, que foi engraçada”, analisa.

Heitor também atribui o crescimento a um trabalho coletivo, que envolve produtores, empresários, equipe e pessoas que ajudaram a divulgar suas músicas. Entre os nomes citados por ele está o cantor Wesley Safadão.

Com o crescimento da popularidade, as redes sociais se tornaram uma ferramenta importante para ampliar o alcance do trabalho do cantor. Heitor, no entanto, garante que não procura construir uma personalidade diferente daquela que apresenta nos palcos e na internet. “Aquilo que vocês veem no Instagram sou eu mesmo”, enfatizou.

A relação com a Bahia também ganhou espaço na trajetória recente do cantor. Desde junho, o estado passou a concentrar boa parte de sua agenda de apresentações, e Heitor afirma ter sido recebido com carinho pelo público baiano. Além da receptividade, ele destaca a identificação com a cultura local, especialmente a gastronomia, o pagodão e o axé.

Na segunda-feira, Heitor visitou a Rede Bahia justamente depois de ter feito uma apresentação em Seabra, na Chapada Diamantina, debaixo de uma chuva intensa. Mesmo com as condições climáticas, milhares de pessoas acompanharam o show, que durou aproximadamente duas horas e meia. “Pode ter uma ou 100 mil pessoas, a entrega sempre vai ser a mesma”, reforça.

Arrocha

Apesar de ter começado no piseiro, Heitor se tornou conhecido no Brasil com o arrocha. Para ele, o gênero e o brega estão conquistando novos espaços no país. Ainda assim, o cantor reconhece a influência da música sertaneja no repertório do arrocha, já que muitas das canções regravadas pelo gênero foram originalmente compostas ou interpretadas por artistas desse segmento.

Entre os próximos projetos, Heitor anunciou o lançamento de ‘Sabor HS 4.0 Especial', previsto para o fim do ano. Outra novidade é o ‘Heitor Santos dos Bairros’, projeto audiovisual que começou em Sergipe e já teve gravações em Recife, Pernambuco, e Juazeiro, na Bahia. A intenção é levar a iniciativa para outras cidades brasileiras.

Na entrevista, ele anunciou que fará também o ‘Heitor Santos no Baile', com a proposta de aproximar o arrocha e o brega dos bailes funk, em cidades como Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo. Segundo ele, uma das próximas edições poderá acontecer no Piauí ou em Fortaleza.