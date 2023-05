100 quartos e avaliado em R$ 3,2 mi: ‘castelo’ deixado por cantor brasileiro vai a leilão

O mais expressivo patrimônio deixado pelo cantor José Rico, da dupla com Milionário, será leiloado para garantir o pagamento de dívidas trabalhistas em uma ação movida por um ex-músico da dupla. O imóvel, conhecido como ‘Castelo de José Rico’, está localizado em Limeira (SP). O local tem mais de 100 quartos e é avaliado em R$3,2 milhões.

José Rico morreu aos 68 anos, em março de 2015. À época de sua morte, a construção completava 24 anos em andamento. O desejo do cantor era transformar o lugar em recanto para a família e montar o estúdio para ele.

O lance mínimo possível no leilão será de R$ 1,6 milhões e o envio de propostas ocorrerá entre 13 e 19 de junho.

A ação foi movida por um músico que trabalhou com a dupla entre 2009 e 2015. Nos autos, ele relata que trabalhava em 19 shows por mês e, posteriormente, 12 apresentações mensais, e realizava quatro apresentações em TV por ano.

Em decisão de 16 de julho de 2021, o juiz do trabalho Marcelo Luis de Souza Ferreira, do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT-15), fixou a condenação em R$ 6,7 milhões. Além da indenização ao trabalhador, o valor inclui honorários advocatícios e periciais, custas processuais, juros, imposto de renda e contribuições previdenciárias.

Em 7 de novembro de 2022, a juíza Paula Cristina Caetano da Silva, da 2ª Vara do Trabalho de Americana, comunicou a penhora do imóvel, que fica na Estrada Municipal LIM-486, no bairro do Jaguari, às margens da Rodovia Anhanguera (SP-330).