10ocupados lança série de comédia sobre influencers baianos

Leozito Rocha ganhou na loteria. E vai botar a favela toda dentro de uma mansão. Esse mote é o que dá o fio da meada para o enredo da série Eu, Minha House e a Minha Quebrada, comédia criada por Diego Lisboa, com a direção de Helhão Sena e Licinio Januário.

A série conta a história de Xandy, um jovem cineasta que ganha R$ 500 milhões na loteria e, em vez de sumir com o dinheiro, ele decide criar um reality show para investir nas personalidades mais inusitadas da periferia baiana.



Com quatro capítulos, a produção estreia sexta (14), na plataforma de streaming Wolo TV, e é uma co-produção com os 10ocupados (10produtora). Nesta terça (11), às 19h, a produção tem prèmiere para convidados no Cine Metha Glauber Rocha.

.

Toda produção foi gravada na Bahia: Xandy e seus amigos transitam entre a mansão que ele comprou com o dinheiro da loteria, em Jacuípe, um bar no bairro de Areia Branca e a quebrada, representada por Itapuã.

"Nossa expectativa é a melhor possível. É nossa primeira série para uma outra plataforma, feita por nós mesmos, sem contratação de outra equipe. Nos entregamos por inteiro, demos o nosso melhor e esperamos que o público se divirta", contou Leozito, orgulhoso dos novos passos na carreira.

Ideia da série começou a ser escrita há mais de um ano (Divulgação)

Protagonista da série, Leozito Rocha conta que o projeto tinha o roteiro escrito há mais de um ano. Até então, era somente um episódio pronto. Aí entrou a parceria com Licínio, sócio da Wolo TV: ele queria um projeto maior com os 10ocupados e o grupo apresentou a ideia para ele, que curtiu, chamou mais roteiristas para o projeto e a partir daí foi tudo muito rápido.

“Foram praticamente dois meses para fazer tudo. Roteiro, criação, pré-produção e tudo mais. A vontade de sair da zona de conforto e partir para algo maior e desafiador me inspirou muito. Para o processo criativo, tivemos que assistir a alguns filmes para buscar referências de personagens”, conta Leozito.



Ator experiente do Bando de Teatro Olodum, Jorge Washington disse que foi um aprendizado gigantesco gravar com os meninos. O convite para participar da série partiu de Licínio e ele topou prontamente.

"Essa série é bem interessante, é toda feita na quebrada, mostrando a comunidade de uma forma bem positiva, de uma maneira leve. Fala sobre o nosso povo, nossa raça, nossa gente. Foi bem interessante trabalhar com os meninos, tem muita improvisação, uma galera talentosa, sem ranço e sem vício. Aprendi demais", contou Jorge.

Por sua vez, Leozito Rocha destaca que foi difícil manter a concentração nos sets e o laboratório de personagens. Ele também lembra que os momentos mais engraçados foram durante os erros de gravação e fez questão de dizer que a produção da série é quem mais sofreu para dar conta de uma demanda tão grande em tão pouco tempo.



Dum Ice já tinha trabalhado com Licínio e a Wolo na série Casa da Vó, protagonizada por Margareth Menezes, e que também foi exibida em 2020. “A gente estava muito em casa, nos conhecemos há muito tempo. Fiz uma série com Licínio, Casa da Vó, ficamos muito solto, num clima descontraído e ajudou muito para essa série ser perfeita. Foi um mês gravando, cansado, mas valeu muito a pena e agora vamos invadir o mundo. É 'pow, pow, pow'”, disse Dum.



Até o final da semana, quando a série estreia, os momentos são de preparativos e divulgação. O elenco trabalhou junto com a grife baiana Dendezeiro, de Pedro Batalha e Hisan Silva, para fazer as roupas para o trabalho de divulgação.

Plataforma promove protagonismo negro no audiovisual

A Wolo TV é a primeira plataforma de streaming do Brasil e da América Latina com foco em produzir e distribuir conteúdo audiovisual com protagonismo negro.

Lançada em dezembro de 2020, a Wolo teve acesso em mais de 27 países alcançando +400K de visualizações. Segundo Licínio Januário, o maior propósito da plataforma é de potencializar o consumo de filmes, séries, documentários e talk shows onde pessoas negras são celebradas, através de um catálogo com mais de 30 produções nacionais realizadas por produtoras negras.

Entre eles, por exemplo, está a série baiana Punho Negro - que traz uma heroína negra enfrentando o dia a dia racista; a animação, também baiana Aventuras de Ami e o ducumentário sobre a intelectual negra Lélia Gonzalez, do acervo da Cultne.

Já a 10Ocupados é um grupo de atores baianos formado por Leozito Rocha, DumIce, Lukas Lele (Sucrilho Boladão), Eris Sena, Aldair Rosário e Marcos Froes, que nasceu em 2013 ecria conteúdo audiovisual para internet, com enredos que apostam no humor.