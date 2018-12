11 atletas são bicampeãs baianas de futebol feminino pelo Vitória

O sentimento de ser campeã baiana pelo Vitória não foi novidade para algumas atletas do time que levantou o caneco neste sábado (8), após vencer o Lusaca por 2x0 em partida disputada no Barradão.

11 jogadoras do atual elenco rubro negro faziam parte do time que foi vencedor do Baianão Feminino de 2016, até este sábado o único troféu do Leão na competição.

Jamile, Raquel, Yasmim, Naira, Mariana, Milena, Roqueline Sebáh, Ariane, Ana Paula, Dan e Verena (artilheira daquele campeonato) sentiram novamente o gostinho do título pelo Vitória.

Para a goleira Yasmim, a única mudança do time deste ano em relação ao de 2016 é a gestão do clube. "A garra, força e união da gente foi a mesma em ambas as competições. Esses são nossos diferenciais. Nós temos muito prazer em honrar a camisa deste clube que nos apoia tanto", relata.

Verena não conseguiu repetir o feito de 2016 e sagrar-se a artilheira do campeonato deste ano. O posto ficou com a piauiense Valéria, que anotou 22 gols na competição. Entretanto, isso não tira a felicidade da atacante em levantar o caneco pela segunda vez.

"Muito boa a emição que a gente está revivendo este ano. Não fui ser atilheira deste ano, mas pude dar a assistência para a Valéria marcar um gol nesta final e ser a goleadora do campeonato. Estou muito feliz por ter conquistado esse bicampeonato pelo Vitória", conta.

A base novamente deve ser mantida

Se o Vitória conseguiu manter a base do time campeão baiano em 2016 para esta esta temporada, o presidente Ricardo David afirma que a intenção é repetir a estratégia para 2019, ano em que o Leão jogará, além do Baianão, o Campeonato Brasileiro.

"Vamos trazer reforços para montar um time forte e que faça jus ao nome do Vitória para o ano que vem. Mas iremos aproveitar ao máximo o elenco atual, que é muito forte", afirma.

*Sob supervisão do editor Miro Palma.