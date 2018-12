11 mil flores serão usadas para decorar festa da Conceição da Praia

A aposentada Antonieta da Silva, 85 anos, deveria voltar para casa após uma consulta médica em uma unidade de saúde localizada na Avenida Garibaldi, mas mudou de ideia - para o aborrecimento da sua cuidadora. A idosa precisava chegar próximo ao altar da igreja da Basílica de Nossa Senhora da Conceição da Praia nesta sexta-feira (7), enquanto o movimento ainda se limitava a poucas beatas e funcionários encarregados pelos últimos ajustes para o início da festa em homenagem a Nossa Senhora da Conceição da Praia, neste sábado (8).

Antonieta, após se despedir do médico, pegou um táxi e, ao invés de seguir para sua casa, no bairro de Brotas, pediu ao motorista que seguisse em direção à Basílica, no Comércio. Não poderia deixar de visitar à santa, padroeira da Bahia, a quem cultiva muito apreço desde o seu tempo de mocidade.

Desde os seus 14 anos, nunca faltou uma única festa. Este ano será a primeira vez que a aposentada não verá o frenesi dos fiéis que esperam a saída das imagens religiosas nas escadarias do templo. A ideia de vir um dia antes da festividade é pelo enorme fluxo de pessoas dentro e ao redor da Basílica, que, neste ano, de acordo com a irmandade, deve dobrar já que a festa acontece em um final de semana.

Altar e imagens

Dentro da Basílica, o altar que guarda a imagem de Nossa Senhora da Conceição, recebe as últimas flores que ornamentam todo o espaço elevado. São rosas vermelhas e lisiantos rosas – sem folhagem - que fazem referência, segundo a juíza da irmandade, Marília Gabriela, à força feminina. A elas, assim como no ano passado, a festa fará uma homenagem. Serão gastos em toda a ornamentação do altar e dos andores 300 pacotes de rosas vermelhas, 100 pacotes de lírios e 150 de lisiantos. Ou seja, até o momento já foram 11 mil flores - todas as flores foram doadas.

A juíza conta que é preciso pensar a festa com antecedência, coisa de meses. Neste ano, por exemplo, a irmandade começou a organizar a celebração há cerca de seis meses, quando uma reunião aconteceu com os membros da irmandade para elaborar as novenas, que antecedem à festividade, além de pensar da temática que, neste ano, é Ser de Santo. “Uma reflexão para nos perguntarmos: será que estamos cumprindo com os mandamentos de Deus”, explica Marília.

Os móveis da casa são lustrados e limpos semanas antes. O cuidado também se estende para as cortinas e a parte elétrica do espaço que passa por um minuciosa vistoria. As imagens também passam por uma limpeza semanas antes da cerimônia, mas só podem ser tocadas, segundo o gerente de manutenção José Silva, por técnicos em conservação. Inclusive, a imagem de Nossa Senhora da Conceição que participará do cortejo foi coroada pela primeira vez por um bispo e não por um membro da irmandade, como era de costume. O frei escolhido para erguer sob a cabeça da santa foi Don Rui Bispo da Diocese da cidade de Jequié.

O andor que receberá a imagem de cerca de 13 kg está sendo ornamentado com lisiantos branco para simbolizar a paz. As vestes que cobrem o corpo da imagem estava sendo colocados na imagem na manhã desta sexta-feira. O processo é reservado apenas para alguns membros da igreja e não pode ser acompanhado. Há 40 anos trabalhando na Basílica, José não esconde a alegria de ajudar a organizar o espaço. 'É uma felicidade muito grande, estou desde de menino fazendo isso. Me sinto orgulhoso", conta.

Trânsito e interdições

Nas imediações da Basílica o trânsito sofrerá alterações. A Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) disponibilizará três veículos extras da frota reguladora de ônibus, que estarão disponíveis na Estação da Lapa, das 15h às 22h, e terão roteiros distribuídos nas três áreas da cidade (Orla, Centro e Subúrbio), de acordo com a demanda. Além disso, os veículos que operam na região da festa terão o itinerário modificado de acordo com as alterações de trânsito realizadas pela Transalvador.

Haverá também interdição no tráfego de veículos durante a Procissão, a partir das 10h30, na Rua Miguel Calmon, Rua da Holanda, e Avenida da França. Será feita também proibição da circulação e do estacionamento de veículos, das 5h de sábado (08) à 0h de domingo (9), na Avenida Lafayete Coutinho (Avenida Contorno), entre o Solar do Unhão e a Praça Visconde de Cayru, Rua Conceição da Praia, Ladeira da Conceição da Praia, Rua Manoel Vitorino, Rua Dionísio Martins, Praça Visconde de Cayru, Rua da Bélgica (trecho entre as Ruas Portugal e Miguel Calmon), Rua Corpo Santo e Rua Santos Dumont.

Os veículos provenientes da Avenida da França, com destino à Cidade Alta, terão como opção de tráfego a Rua da Bélgica, Avenida Estados Unidos, Praça da Inglaterra, Rua Pinto Martins e Ladeira da Montanha. Já os veículos provenientes da Avenida Lafayette Coutinho (Avenida Contorno), com destino à Cidade Baixa, terão como opção de tráfego a Ladeira do Gabriel e a Ladeira dos Aflitos.

Barreiras fixas

Onde serão instaladas barreira fixas, a partir de 0h desta sexta:

Viaduto Menininha do Gantois, alça de acesso a Av. Reitor Miguel Calmon, sentido Comércio;

Rua Forte de São Pedro / Rua Gamboa de Cima; Ladeira da Conceição da Praia / Ladeira da Montanha;

Ladeira da Preguiça / Rua Visconde de Mauá;

Ladeira da Conceição da Praia / Rua Manoel Vitorino;

Rua Portugal / Rua da Bélgica;

Rua do Corpo Santo / Rua da Conceição da Praia;

Av. da França / Rua da Bélgica (Praça do Mercado Modelo).

Onde serão instaladas barreira móveis, a partir de 5h deste sábado

Av. Reitor Miguel Calmon / Viaduto Menininha do Gantois;

Ladeira do Gabriel / Ladeira dos Aflitos;

Av. Lafayete Coutinho / Ladeira do Gabriel (Solar do Unhão);

Av. Lafayete Coutinho – Trapiche;

Rua Conceição da Praia / Av. Lafayete Coutinho (via marginal);

Av. da França / Praça da Inglaterra;

Av. da França – Portão 3 CODEBA;

Rua Portugal / Rua Pinto Martins;

Rua Santos Dumont / Rua Pinto Martins;

Rua Corpo Santo / Rua Pinto Martins.

Fiscalização

80 fiscais da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) vão estar orientando durante esta sexta-feira e sábado orientando e ordenando os comerciantes informais que irão trabalhar na festa. Quatro agentes de fiscalização que trabalham no combate à poluição sonora irão monitorar a festa, verificando o uso de som no perímetro do evento.

A Guarda Civil Municipal (GCM) tem ordens de serviço para reforço na atuação no Elevador Lacerda e no patrulhamento preventivo na área da festa, totalizando cerca de 30 agentes.

Saúde

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) irá disponibilizar uma ambulância de suporte avançado composta por médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e condutor socorrista. A unidade ficará estacionada ao lado da Igreja Conceição da Praia, das 6h às 18h. Além disso, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) dos Barris vai operar com um esquema de profissionais reforçado para atender eventuais transferências de pacientes provenientes da festa.

*com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier