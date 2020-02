12 anos após assassinato, mãe de Isabella Nardoni dá a luz a uma menina

Ana Carolina Oliveira, mãe de Isabella Nardoni, deu a luz a uma menina nesta quarta-feira (26) em São Paulo. O nascimento de Maria Fernanda acontece 12 anos após Isabella ser assassinada por seu pai, Alexandre Nardoni, e a madrasta, Anna Carolina Jatobá.

Segundo o R7, a pequena Maria Fernanda é fruto do casamento de Ana Carolina com o administrador Vinícius Francomano. Ela é a segunda filha do casal, que também são pais de Miguel, três anos.

O momento de felicidade na vida de Ana Carolina acontece após ela ficar conhecida em todo o Brasil em 2008 por conta da morte de sua filha.

A situação foi ainda mais difícil porque a pequena Isabella, então com apenas cinco anos, foi assassinada por seu pai, Alexandre Nardoni, e pela madrasta, Anna Carolina Jatobá. A menina foi morta por eles e arremessada da janela do apartamento.

Foto: Reprodução

Ana Carolina Oliveira não concede muitas entrevistas. Mas quando anunciou a gravidez de seu primeiro filho com o marido Vinícius Francomano, em 2016, ela falou em entrevista para a revista Veja sobre como conseguiu lidar com a perda da filha.

Ela disse: “Com o apoio de família, religião e terapia. Até certo ponto, você aguenta sozinha. Mas tem uma hora em que a dor sufoca. Eu demorei dois meses para procurar terapia e cheguei a fazer três sessões por semana. Nos primeiros meses, o caso da minha filha aparecia todos os dias na TV. De certa forma, a comoção das pessoas me ajudou. Havia quem chorasse como se tivesse perdido o próprio filho. Recebi muitas cartas, muitos abraços. As pessoas torceram e sofreram por mim. Não comparo problemas e dores, mas não me permitia ter um papel de coitada e ir para o buraco”.

Ana Carolina Oliveira também revelou que não imaginava que iria se casar. “Não tinha esperança em relação a isso. Mas tudo mudou. Estou vivendo o meu primeiro casamento. Com o outro (Alexandre Nardoni), eu nem sequer morei junto”, disse ela.

A mãe ainda concluiu a entrevista em questão dizendo que acredita que sua filha Isabella estaria feliz por sua nova fase. “Ela completaria 14 anos na semana passada. A Isa sempre me viu feliz — e é assim que estou hoje. Tenho certeza: Isabella estaria feliz”.