120 mil pés de maconha são incinerados pela polícia no Norte da Bahia

Cerca de 120 mil pés foram erradicados pela polícia no povoado da Barriguda de Brasília, zona rural do Município de Umburanas, região norte da Bahia. Toda plantação foi incinerada pelos policiais, nessa quinta-feira (23).

Segundo a polícia, a plantação tinha um sistema de irrigação por gravidade e a água utilizada no processo era transferida através de bomba d'água elétrica. Os traficantes ainda contavam com um acampamento com energia elétrica, equipado com freezer, fogão e utensílios domésticos. O plantio foi erradicado e incinerado, juntamente, com todos equipamentos e utensílios encontrados.

Uma amostra da droga foi colhida e encaminhada para a Delegacia da Polícia Civil de Jacobina para adoções das medidas cabíveis. Ninguém foi preso.

A ação foi realizada pela Companhia Independente de Policiamento Especializado (CIPE) – Caatinga, Unidade subordinada ao Comando de Policiamento Especializado (CPE), e pela 24ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) / Jacobina, Unidade Operacional subordinada ao Comando de Policiamento da Região Norte (CPR-N).

A Região Norte registrou neste ano a marca de 158 mil pés de maconha erradicados, na continuação da execução da Operação Terra Limpa 2023. Em 2022, foram erradicados mais de 800.000 pés de maconha na supracitada operação.