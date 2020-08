127 galos são encontrados com sinais de maus-tratos em rinha no Alto do Peru

Catorze pessoas que estavam em uma rinha de galo no Alto do Peru, foram conduzidas à delegacia por policiais militares da Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa) no final da manhã de domingo (23). No local os policiais encontraram 127 galos com indícios de maus-tratos, além de seringas.

Em nota, a polícia informou que chegou até ao local por volta das 11h após receber uma denúncia anônima de que essa prática ocorria na Rua Melo Moraes Filho. Os envolvidos, os animais e o material apreendido foram apresentados na 5ª delegacia.

“A ajuda da população é muito importante para evitarmos crimes de maus tratos aos animais. Com essa denúncia conduzimos 14 pessoas e resgatamos os galos utilizados em rinha, considerado crime contra o meio ambiente no artigo 32 da Lei Federal 9.605/98”, destaca o comandante da Coppa, major Amilton.

(Foto: Divulgação/PM)