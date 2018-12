13 deputados eleitos miram prefeituras em 2020

Treze deputados federais e estaduais eleitos em outubro passado já estão de olho em prefeituras nas eleições municipais de 2020. Deles, oito são integrantes da Assembleia Legislativa (Alba) e cinco, da Câmara. Entre os parlamentares estaduais, cinco são velhos conhecidos em suas respectivas cidades e já concorreram em pleitos anteriores. É o caso do deputado Zé Raimundo (PT), que já foi prefeito de Vitória da Conquista, terceiro maior colégio eleitoral do estado, e foi derrotado em 2016. Quem também planeja retornar ao Executivo é Janio Natal (Podemos), que já comandou Porto Seguro e articula para disputar a eleição em 2020. Derrotada em 2016, Neusa Cadore (PT) deve concorrer novamente em Pintadas. Jusmari Oliveira (PSD) e Eduardo Alencar (PSD) são nomes apontados para a disputa em Barreiras e Simões Filho, respectivamente.

Dentre as caras novas está Marcell Moraes (PSDB), outro que mira em Conquista. Já Zé Cocá (PP), ex-prefeito de Lafaiete Coutinho, deseja agora disputar em Jequié, enquanto Dal PCdoB) pode concorrer em Amargosa.

Federais

Entre os cinco federais, dois disputaram prefeituras em 2016 e foram derrotados: Zé Neto (PT), em Feira de Santana, e Carlos Tito (Avante), em Barreiras. Eles seguem articulando para voltar ao pleito em 2020. Em Jequié, o reeleito Antônio Brito (PSD) pode ser candidato, embora negue publicamente a possibilidade. Recentemente, ele rompeu com o prefeito Sérgio da Gameleira (PSB). Em Conquista, Waldenor Pereira (PT) é uma alternativa ao lado de Zé Raimundo. Já em Feira, Zé Neto pode ter a concorrência da novata Dayane Pimental (PSL), mais votada entre as deputadas baianas.

Recomeço

As eleições de 2020 podem ser, ainda, a oportunidade de retorno a cargo eletivo de pelo menos cinco candidatos não eleitos este ano. Entre eles estão os deputados estaduais Augusto Castro (PSDB), que tentou a reeleição, e Joseildo Ramos (PT), que não conseguiu chegar à Câmara. Derrotados em 2016, devem voltar a ser candidatos em Itabuna e Alagoinhas, respectivamente. Ex-prefeito de Jequié, Roberto Britto (PP) se articula para voltar após a derrota em 2018. Já Raimundinho da JR (PDT) e Joseph Bandeira (SD) são dados como certos em Dias D'Ávila e Juazeiro.

Transferência

Mais da metade dos inscritos no Mais Médicos já trabalhavam nos municípios para onde foram destinados. De olho no salário mais elevado, cerca de 400 médicos dentre os 765 inscritos optaram por romper o contrato com as prefeituras e aderir ao programa federal, que abriu edital após a saída dos cubanos. Eles atuavam no Estratégia de Saúde da Família antes da migração.

Transporte

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJ) vai gastar R$ 175,3 mil para transportar servidores que parem seus veículos no Estádio de Pituaçu por conta da interdição do estacionamento interno da Corte devido ao início da construção do novo prédio. O valor será pago pelo serviço nos próximos seis meses. Em média, o custo será de quase R$ 1 mil por dia.