13 dias antes de morrer, Erasmo Carlos homenageou Gal: 'inesquecível'

Treze dias antes da sua morte, Erasmo Carlos homenageou Gal Costa nas redes sociais, no dia da partida da cantora. Gal morreu no último dia 9 de novembro. Erasmo faleceu nesta terça-feira (22).

Na postagem feita nas redes, o compositor se apresenta junto à artista, que canta versos de "Detalhes", música composta por Erasmo e Roberto e lançada em 1971.

Na legenda, Erasmo se lembra que foi ele quem deu o título à canção "Meu nome é Gal", feita em parceria com Roberto.

"Ainda dei uma outra marca, “Musa de qualquer estação”, enaltecendo que Gal é uma obra de arte", publicou. Ele ressalta que Gal também foi muito importante para ele, uma vez que sempre o prestigiou, cantando suas músicas.

"Fui importante na vida dela por ter tatuado nela a nova fase, de cantora de Bossa Nova para Tropicália". Gal ficou conhecida em vida como um dos ícones do Tropicalismo.

"Sempre fiquei muito orgulhoso pelo prestígio que ela sempre me deu e cantar ao lado dela, me fez muito mais realizado. Jamais esquecerei de como foi cantar 'Detalhes' com ela em 1980 no antológico Erasmo Convida… inesquecível também sua interpretação para “Sua Estupidez". Simplesmente Gal!", finalizou.

No seu primeiro disco, Gal regravou "Se Você Pensa", de Roberto e Erasmo, e, para ela, a dupla compôs "Recomeçar".

"Ganhei intimidade com aquela gracinha tímida (com trocadilho, afinal o nome dela é Maria da Graça), de cabelo encaracolado, rosto angelical e narizinho deliciosamente arrebitado", contou Erasmo na autobiografia Minha Fama de Mau.

Veja postagem: