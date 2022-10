13 e confirma: conheça a cidade mais lulista da Bahia

A cidade do Brasil que mais votou em Lula para presidente no primeiro turno destas eleições tem nome de gente e está localizada no Sudoeste baiano. No município de Wanderley, o candidato do Partido dos Trabalhadores (PT) obteve 96,61% dos votos válidos, segundo dados preliminares do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgados pela Folha de S. Paulo.

Wanderley é uma cidade recente, criada em 1985 em razão do desmembramento do município de Cotegipe, que pertencia ao estado de Pernambuco até 1824. Conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a cidade possui uma população estimada de 12.125 pessoas. Os dados são com base em informações do último Censo Demográfico, realizado em 2010.

Dentre os wanderleienses, como são chamados aqueles que nascem em Wanderley, 10.946 cidadãos estavam aptos para votar no último domingo (2), de acordo com o TSE. E, se o poder estivesse nas mãos desse eleitorado, o atual presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), não apenas não venceria estas eleições, como também seu somatório de votos ficaria bem distante do destinado a Lula. O fato é que, com 2,82% de votos na cidade durante o primeiro turno, Bolsonaro nunca chegou nem perto de vencer na cidade, mesmo nas últimas eleições.

Grande parte da população wanderleiense reside em área rural e tem a produção agrícola como principal atividade econômica. No entanto, diferente das cidades predominantemente ao Sul do país, que têm o agronegócio como pauta decisiva para votar em Bolsonaro, Wanderley tem seus motivos próprios para escolher Lula como próximo presidente.

Sociólogo, Fagner Bonfim destaca que não é possível analisar a potencialidade eleitoral de uma região como a de Wanderley sem levar em consideração o passado petista no Nordeste. “Ao longo da história socioeconômica e política, essas regiões foram fortemente marcadas por grandes contrastes econômicos e relegadas a serem apenas regiões de exploração agrícola. Esse foi um cenário que se transformou com os governos petistas”, afirma Bonfim.

O sociólogo ainda ressalta que a implantação de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento do campo, assim como políticas públicas voltadas à educação, possibilitaram uma melhoria de vida para jovens que só tinham expectativa para a realidade do trabalho.

O reflexo desse passado foi refletido nas urnas já em 2018, durante o primeiro turno da disputa presidencial. Dados do TSE apontam que o atual presidente recebeu 1.729 votos (23,50%) em Wanderley, contra 5.163 votos (70,16%) de Fernando Hadadd, candidato que representou o PT naquele ano.

Durante o segundo turno das eleições presidenciais de 2018, a vantagem obtida pelo petista foi ainda maior. Fernando Haddad, que perdeu a disputa contra Jair Bolsonaro no Brasil, ganhou com sobra em Wanderley ao receber 7.058 votos (73,21%) contra 1.891 (26,79%) do candidato do PL.





Preferência pelo PT não se estende à prefeitura

Assim como nas eleições gerais de 2018, Fernanda Sá Teles, prefeita da cidade de Wanderley, verá candidatos que não são do seu partido ocuparem os cargos de governador da Bahia e de presidente da República. Vinculada ao Progressistas (PP), partido de alinhamento entre a centro-direita e a direita, a prefeita é prova de que o PT não é predominante na cidade em outros cargos de representação política.

Reeleita em 2020 durante as eleições municipais, Fernanda Sá Teles recebeu 5.323 votos no total (57,92%), derrotando Gilberto Reis Filhos de Jú (PSD), que ficou em segundo lugar com 3.868 votos (42,08%), segundo dados do TSE.

Nas eleições municipais de 2016, a atual prefeita de Wanderley teve uma disputa acirrada com Claudia Porto, candidata do PL, partido de Bolsonaro. Na ocasião, a prefeita recebeu 50,94% dos votos válidos, contra 49,09% de Claudia Porto.





* Com orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo.