14 Bis traz show Electro Acústico ao Teatro Castro Alves

Com mais de 40 anos de estrada, a banda 14 Bis retorna a Salvador com o show Electro Acústico. Formada por Cláudio Venturini (guitarra e voz), Sérgio Magrão (baixo e voz), Vermelho (teclados e voz) e Hely Rodrigues (bateria), o grupo mineiro apresenta o repertório do CD/DVD, que não costuma ser tocado em seus shows: “Além paraíso, Vale do Pavão”, música de autoria do baixista e vocalista do grupo Sérgio Magrão, “Doce Loucura”, entre outras do “lado B”, além de canções já consagradas pelo público.

Com participação especial de Cezar de Mercês, integrante da banda Terço, e Celso Nascimento (percussão), o trabalho foi gravado no Teatro Coliseu, em Santos, em agosto do ano passado. O projeto apresenta um novo 14 Bis que está no ar, mas sem deixar, é claro, sua característica sonoridade, uma mistura única de rock com Clube da Esquina, música clássica, progressivo, do country norte-americano ao regional brasileiro.





SERVIÇO

14 Bis – Electro Acústico

Quando: 2 de maio (quinta-feira), 21h

Onde: Sala Principal do Teatro Castro Alves

Quanto: R$ 150 (inteira) e R$ 75 (meia), das filas A a Z

R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia), das filas Z1 a Z11

Vendas: Bilheteria TCA, SACs Bela Vista e Shopping Barra e Ingresso Rápido.

Descontos sobre a inteira: 40% para assinantes Clube Correio

Classificação indicativa: 14 anos