14º Encontro de Culturas do Mundo acontece em Imbassaí

Encontro Manifestações culturais de diferentes povos ganham espaço no Encontro de Culturas do Mundo, evento que volta a acontecer, depois de dois anos, em Imbassaí, Litoral Norte. Com uma programação extensa, incluindo oficinas e performances, o festival tem programação de terça (27) a sexta (30), no Espaço Cultural Tangará Mirim, reunindo artistas da dança e da música, além de representantes de etnias indígenas, da cultura regional e de práticas meditativas.

Entre as atrações da 14ª edição do encontro estão a terapia sonora de Marcus Simon e oficinas com facilitadores nacionais e internacionais, como a dançarina e coreógrafa Betty Gervitz com danças étnicas; Mariama Camara com ritmos percussivos da Guiné; Nurit Melamed com danças de Israel; Duo Chameh com músicas iranianas; e o Yaman Trio com música Sufi.

O programa tem ainda brincadeiras e danças do Maranhão com a Família Menezes; danças e ritmos indígenas Fulni-ô e a Ciranda Praieira da Paraíba com Mestra Penha e Zé Silva.

“O Encontro de Culturas do Mundo é uma oportunidade para valorizarmos os saberes e conhecimentos ancestrais e dos povos originários, e enfatizarmos a convivência com a diversidade e o exercício da empatia”, ressalta Glaucia Rodrigues, diretora do Centro de Estudos Universais AUM, associação sem fins lucrativos realizadora do evento.



Ingressos: R$ 750 (segundo lote), à venda no Sympla. Programação completa em www.culturasdomundo.org.br./