15 bairros de Salvador continuam sem abastecimento de água

A Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) informou ter regularizado a oferta de água em 90% das áreas afetadas por interrupção no abastecimento desde a segunda-feira (14), por ocasião de manutenção no sistema que atende a capital baiana e algumas cidades da Região Metropolitana de Salvador (RMS). O prazo limite para a retomada integral do serviço de abastecimento é até o final da noite de hoje (16).

Segundo a empresa, a regularização segue pendente em localidades mais elevadas e/ou distantes dos reservatórios de distribuição. Em Salvador, 15 bairros permanecem sem a oferta regular. A falta de água ainda afeta bairros em Lauro de Freitas, Simões Filho, Candeias, Madre de Deus e S. Francisco do Conde.

Veja a lista de localidades em processo de regularização divulgada pela empresa:

Salvador: Nova Brasilia, Alto do Coqueirinho, Itapuã, Mussurunga, São Cristóvão, Águas Claras, Castelo Branco, Paripe, Coutos, Plataforma, Mirantes de Periperi, Arenoso, São Caetano, Fazenda Grande, Ilha de Maré;

Lauro de Freitas: Itinga e Quingoma

Simões Filho: Santo Antônio Rio das Pedras, Goes Calmon, Cia 2

Candeias: Centro e Partes Altas da cidade

Madre de Deus: Partes Altas da cidade

São Francisco do Conde: Partes Altas da cidade