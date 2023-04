15 celulares são apreendidos na Penitenciária Lafayete Coutinho, em Salvador

Uma ação conjunta promovida pelo Batalhão de Guardas da PM e por agentes da Secretaria de Administração Penal (Seap) apreendeu 15 celulares e carregadores na Colônia Penal Lafayete Coutinho, na manhã desta terça-feira (18), em Salvador.

As equipes realizaram a revista de rotina no bloco A da unidade penal, que fica no bairro de Castelo Branco. “Foram encontrados no interior das celas três baterias de celular, cinco facas, seis fones de ouvido, um alicate e cerca de 400g de maconha e cocaína, além dos 15 celulares e carregadores”, revelou o tenente-coronel Flávio Farias, comandante do BG.

De acordo com ele, no último mês não foi registrado nenhum lançamento de materiais por cima dos muros da unidade penal.