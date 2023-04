16 smartphones sem nota fiscal são apreendidos em ônibus de viagem na Bahia

Na manhã desta segunda-feira (17), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 16 telefones celulares que eram transportados sem nota fiscal. O fato foi registrado no Km 830 da BR 116, trecho do município de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia.

Por volta das 10h30, policiais realizaram um comando de fiscalização de transportes coletivos. Durante abordagem a um ônibus que fazia o roteiro São Paulo (SP) x Cansanção (BA), os policiais encontraram um pacote contendo 16 smartphones de modelos diversos sem nota fiscal.

Questionado, o motorista informou que a mercadoria foi despachada em São Paulo (SP) e que não tinha conhecimento de seu conteúdo.

Diante dos fatos, os produtos foram encaminhados à Receita Federal para realização dos procedimentos cabíveis.