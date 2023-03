16ª edição do Comida di Buteco começa em abril, em Salvador

Entre os dias 7 de abril e 7 de maio, a 16ª edição do Comida di Buteco vai acontecer em Salvador com o tema "A vida é feita de buteco!". Ao todo, 46 butecos serão avaliados na competição gastronômica.

Os bares que estarão disputando o concurso deste ano, estão espalhados por toda capital baiana. Para essa edição, o CdB trouxe o tema ‘Ervas e Especiarias’, que remonta aos primórdios da história da humanidade, enriquecendo a comida de buteco raiz.

O prato participante do concurso precisa custar R$ 30, valor fixo da disputa. Os cozinheiros e cozinheiras devem ter o tema como principal base para as produções, mas não pode deixar de lado a criatividade, identidade e originalidade. Para o concurso, a importância de evidenciar os butecos é que os proprietários possam mostrar a essência das suas cozinhas e apresentar a história da culinária baiana.

O coordenador regional do Comida di Buteco, Max Rogers, explica como ocorre a mecânica do concurso. "O público e um corpo de jurados visita, vota e elege o campeão, avaliando quatro categorias: petisco, atendimento, higiene e temperatura da bebida. O petisco leva 70% do peso da nota e as demais categorias 10% cada uma. O voto do público vale 50% do peso total e dos jurados 50%".

A segunda etapa ocorre em julho, com uma nova comissão de jurados que irão visitar os campeões em cada cidade. Neste momento, os butecos vencedores recebem três jurados para a reavaliação das quatro categorias, onde então é escolhido o melhor buteco do país, em uma festa realizada em São Paulo.

Confira abaixo a lista de bares ao longo da cidade: