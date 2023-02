17 testam positivo para HIV e 74 para sífilis em testes rápidos no domingo (19)

Os módulos de saúde do Fique Sabendo realizaram 1.064 testes rápidos para detecção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), no terceiro dia de funcionamento do serviço, neste domingo (19). Deste número, 17 tiveram diagnóstico positivo para HIV, 74 reagentes para sífilis, cinco para Hepatite C e quatro casos para Hepatite B. Nos três primeiros dias do projeto foram realizados 2.372 testes rápidos para detecção de ISTs.

Entre os casos confirmados para sífilis, apenas cinco pacientes aceitaram iniciar o tratamento com a aplicação de penicilina – a medicação é exclusiva para esse perfil de paciente. Os demais com sorologia positiva são encaminhados para tratamento em unidade da rede municipal de saúde.

“O diagnóstico precoce faz toda a diferença no tratamento e recuperação da doença, por isso disponibilizamos o medicamento para início imediato”, ressaltou a coordenadora do Laboratório Central da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), Olivete Borba.

Os módulos do Fique Sabendo funcionam das 9h às 21h no Largo da Piedade (Circuito Osmar), e das 10h às 22h na Rua Dias D’Ávila, próximo ao Farol da Barra (Circuito Dodô). No local, além dos testes, são distribuídos preservativos e lubrificantes em gel.