1899 é cancelada pela Netflix após uma temporada

Após apenas uma temporada, 1899 foi cancelada pela Netflix. Criadores da série, Jantje Friese e Baran bo Odar compartilharam um comunicado no Instagram em que anunciam o fim da produção e agradecem aos fãs pelo apoio:

“É com o coração pesado que temos que dizer que 1899 não será renovada. Adoraríamos ter encerrado essa jornada incrível na segunda e na terceira temporadas, como foi com Dark. Mas, às vezes, as coisas não acontecem conforme o planejado. É a vida. Sabemos que isso decepcionará milhões de fãs por aí. Mas queremos agradecer a todos do fundo de nossos corações por fazerem parte dessa aventura. Amamos vocês, nunca se esqueçam”

Lançada em 2022, 1899 protagonizou grande polêmica ao ser acusada de plagiar o trabalho da quadrinista brasileira Mary Cagnin na HQ Black Silence. Conforme apontado pela autora, a série repete vários elementos visuais e criativos do quadrinho, disponibilizado de graça na internet. Odar e Friese, no entanto, negaram as acusações.

Veja o trailer de 1899: