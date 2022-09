A 1ª Conferência Oceânica do Brasil ocorrerá durante o IX Festival das Baleias, em Salvador, entre os dias 22 e 25 de setembro. A organização é da ONG REDEMAR.

Os dois primeiros dias acontecem no HUB SALVADOR, dedicados a painéis, debates e encaminhamentos para ações propositivas de políticas públicas que contribuam para o alcance dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, especialmente o ODS 14 (Vida na Água).

No dia 22, serão abordados os temas “Economia Azul” e também será realizado o lançamento oficial do “Pacto 2050”, uma coalizão multi-institucional que conta com o apoio da UNESCO e que pretende propor uma agenda de redução de produção, consumo e descarte de resíduos plásticos até o ano de 2050. Já no dia 23, as discussões serão a respeito do “Planejamento espacial marinho” e “Cultura oceânica”, temas essenciais para uma a construção coletiva de uma nova mentalidade marítima.

Como resultado do evento, uma carta aberta será publicizada em formato de consulta pública, na busca da colaboração das comunidades costeiras, em especial com a atenção ao povo baiano. A carta ficará aberta por 15 dias no site da REDEMAR, e será encaminhada para cada órgão competente identificados nos temas.

Já no dia 24, serão desenvolvidas atividades de educação ambiental na praia de Piatã, além de uma saída de campo a bordo do catamarã Sanson, para avistagem das grandes jubartes.

Por fim, no dia 25, o último dia de evento terá dois shows: Adão Negro e Mike Love,no Museu de Arte Moderna (MAM).

O IX Festival das Baleias conta com o apoio do estado da Bahia por meio da Secretaria de Turismo do Estado da Bahia, da Associação Nacional de Órgãos Municipais de Meio Ambiente (ANAMMA), do museu do Mar – Fundação Aleixo Belov, Instituto Popular do Recôncavo, Amara NZero, Associação Brasileira de Energia Eólica e Novas Tecnologias (ABEEólica), Associação Náutica da Bahia, Multimodal Caravelas, MTC Divino Passos e Unesco.

Confira a programação: