1ª mulher negra a viajar todos os países coloca a Bahia entre seus destinos preferidos

As belezas naturais e culturais da Bahia estão entre suas principais armas para conquistar os turistas, mas talvez haja algo no campo da subjetividade que tenha um poder de fogo e encanto ainda maior: a conexão que seu povo costuma estabelecer com os visitantes.

Uma das blogueiras de viagens mais influentes do mundo, a ugandense-americana Jessica Nabongo, primeira mulher negra a conhecer todos os países do mundo (195 ao todo), contou que foi justamente esse jeito que a conquistou de forma inequívoca. Questionada sobre quais lugares costuma se sentir em casa, mesmo que não seja seu local de origem, colocou a Bahia na seleta lista.

“Recentemente, tenho me sentido muito energicamente conectado a alguns lugares - Bahia no Brasil; Havana, Cuba; Dakar, Senegal. São lugares onde vou e logo me sinto à vontade. Há pessoas lá que me fazem se sentir em casa. Para mim, o lar está nas pessoas”, declarou a autora do blog e do livro ‘The Catch Me if You Can’ (sem versão em português, recém-editado pela National Geographic).

A declaração foi divulgada na última quarta-feira (26) no site da premiada e influente publicação de turismo AFAR, que entrevistou 11 celebridades itinerantes para saber como estão as viagens de “reconexão” com o mundo no pós-pandemia. A AFAR, conforme seu próprio site, é uma revista “direcionada a um público rico e sofisticado”, e que “atrai leitores altamente engajados que têm o desejo e os meios de buscar o luxo da experiência”.

Nabongo na Bahia

A mais recente experiência de Jessica Nabongo na Bahia ocorreu no início do ano, quando classificou o destino como um dos seus "lugares mais felizes". “Local que visito frequentemente e me sinto profundamente conectada”, complementou.

Além de Salvador, a blogueira esteve em Morro de São Paulo e explicou aos seus mais de 240 mil seguidores no Instagram como é o traslado para o balneário em Maraú: “É uma viagem de catamarã que dura duas horas, a partir de Salvador. Não há carros na ilha, que é bastante montanhosa”.

Inspiração para Kamala Harris

Uma das seguidoras mais ilustres de Jessica é a vice-presidente dos Estados Unidos Kamala Harris, com quem a influencer esteve recentemente em mais de uma ocasião. “Antes de conhecê-la, me disseram que ela (Kamala) estava ‘empolgada’ para me conhecer. E quando nos conhecemos, ela tinha palavras amáveis para mim e eu pude autografar uma cópia do meu livro para ela”, comentou Jessica Nabongo, que participou de eventos com a VP dos EUA em março.

