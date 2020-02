20 bons restaurantes que vão abrir no Carnaval

São muitas horas de festa quase que ininterruptas. Para quem vai à rua, pular em blocos ou correr atrás dos trios elétricos, é importante estar de bem com o estômago, afinal, saco vazio não fica em pé.

O mesmo se aplica a quem mora próximo aos circuitos da folia e que, muitas vezes, gosta de dar uma saidinha por perto de casa para não ter que gastar energia na cozinha.

Para facilitar a vida de todo mundo, levantamos de modo criterioso 20 lugares bacanas em Salvador que vão funcionar nesse dias, onde foliões e não foliões poderão desfrutar do prazer da boa mesa.

De comidinhas leves aos fast foods, de alta gastronomia aos sandubas de sustança, é possível sim comer - e muito bem - nas proximidades da festa.

Nosso roteiro vai do Corredor da Vitória ao Rio Vermelho, com fugidinhas para o entorno do Comércio, Graça e Horto Florestal.

Bom Carnaval e bom apetite!

Corredor da Vitória

Coffeetown - O mais descolado café bistrô da cidade, oferecerá de sábado a terça-feira (22 a 25) um buffet livre de café da manhã especial, que pode funcionar como almoço, (Abre das 9h às 14h) com frutas, iogurtes, pães, frios, bolos, ovos com bacon e salsicha e quiches. O custo por pessoa é de R$ 44,90, com direito a café de cortesia. bem pertinho do circuito osmar. Av. Sete de Setembro, 1755, Tel.: 71 3565-1325 @coffeetownsalvador

Barra

Martim Pescador - Especializado em frutos do mar com ênfase na comida oriental. O restaurante, que fica no complexo da Associação Atlética da Barra, coladinho no começo do circuito Barra-Ondina, na Rua Cezar Zama, 316, vai funcionar para o almoço, diariamente das 12h às 17h. @martim_pescador

Bravo Hamburgueria - A mais premiada casa de hambúrgueres da cidade fica no coração do Porto Barra, de onde partem os trios para Ondina, e oferece um cardápio variado de sanduíches com carnes de boa qualidade. Bem cômodo para quem vai seguir o bloco ou forrar o estômago depois de horas dançando no circuito. O espaço, que fica na Villa da Barra, vai abrir todos os dias das 16h às 22h E tem mais: O cliente que chegar fantasiado ganha 15% de desconto. @eusoubravo

Pi.zza - A nova aposta do chef Ricardo Silva é a primeira filial da pizzaria Pi.zza, que fica ao lado do Bravo, na Vila da Barra. O espaço, inaugurado na semana passada, depois de um tremendo sucesso no Rio Vermelho, tem cardápio com pizzas de respeito a partir de R$ 28. Vai estrear na folia funcionando todos os dias das 14h às 22h. @pi.zza_salvador



Ondina

Alfredo - O tradicional restaurante fica exatamente no meio do circuito Barra-Ondina. Comida boa e ambiente charmoso, é perfeito pra quem está na folia recarregar as energias quase na reta final do percurso e finalizar o dia com as deliciosas massas da casa, a exemplo do Fettuccine Alfredo, carro-chefe do menu. Diariamente, das 12h às 20h. Rua Morro do Escravo Miguel, esquina com a Avenida Oceânica, no Hotel Atlantic Tower, nº 1545. Tel. 71 3331- 7775 @restaurantealfredo

Diliana - Outro italiano dos bons que fica no finzinho do circuito Barra-Ondina, numa rua paralela à Ademar de Barros, para onde seguem os trios após o desfile. Respeitado pela comida bem elaborada, o Diliana vai funcionar diariamente das 12h às 17h. Além do cardápio normal, oferecerá o menu executivo com entrada, prato principal e sobremesa, por R$ 64,90, com opções como filé à parmegiana, espaguete a putanesca, lasanha à bolonhesa e fettuccini de camarão ao molho pesto. Rua Macapá, 314, Ondina. Tel. 71 3321- 1266 @restaurantediliana

Takê - Para quem gosta de cozinha japonesa, essa é uma boa opção, com pratos saborosos e bem apresentados. A casa vai funcionar com serviço a la carte (preço variado) e sistema de rodízio com cerca de cem itens - R$ 105 por pessoa. Com exceção do sábado de folia, dia em que o restaurante não vai abrir, o horário de funcionamento será normal, exclusivamente no almoço, das 12h às 16h. Rua Morro da Paciência, 3864. Tel. 71 99387 -0607 / 3332- 6062. @takrest

Graça

Di Mercato Delicatessen - Esse é um lugar que costuma ficar cheio durante a folia. Natural. A loja funciona com restaurante a quilo, lanches, pizzas e outras coisinhas para matar a fome. Já virou uma tradição na folia abrir no sábado das 6h às 20h. Até terça de carnaval, o restaurante funcionará com buffet livre, das 11h às 15h30, por R$ 33,70, incluindo suco, sobremesas, refrigerante e café. Rua da graça, 120. Graça. Tel. 71 3337-0000/ 99168-2221

Mignon - Este é, sem sombra de dúvidas, o melhor restaurante de comida a quilo da cidade. O buffet é impecável, saboroso e bem apresentado, o espaço físico é bem resolvido, só o preço que é bem salgado, considerando o gênero de negócio: R$ 129, o quilo. Apesar disso, é garantia de satisfação, vale o quanto pesa. Vai funcionar diariamente a partir das 11h30 até 16h30. Rua Engenheiro Alexandre Maia, nº 3, Graça. Tel. 71 3012-0707 @mignonrestaurante

Yokonomo - Essa é a última novidade que chegou no bairro. Tem projeto arquitetônico moderno e bacana, funciona como sushi bar, com serviço a la carte e rodízio de comida japonesa, bem no estilo fast food. Vai abrir todos os dias no almoço e no jantar. O preço do buffet varia de R$ 61,90 a R$ 81,90, a depender do dia. Já o buffet com frutos do mar incluídos, custa

R$ 89,90, qualquer dia e horário.

Rocca Forneria - Uma das pizzarias mais premiadas da cidade, com endereços na Graça e na Pituba, tem um cardápio variado e produtos de boa qualidade. A unidade da Graça fica pertinho do circuito Barra-Ondina e vai funcionar diariamente das 18h à meia-noite. Para quem está voltando pra casa pelas bandas da Pituba, o espaço também estará funcionando, inclusive com o serviço de delivery nos endereços onde o motoboy tenha acesso livre. Rua Humberto de Campos, nº 1, Graça. Tel. Para delivery 71 3451 -2086/ 2132-1247. @roccaforneria_salvador



Avenida Contorno

Soho - O mais badalado restaurante de cozinha japonesa, instalado sobre o mar e com vista para a Baía de Todos-os-Santos, seguirá com seu cardápio de primeira linha e manterá os mesmos horários de funcionamento de sempre. Lugar para comer bem, ver e ser visto. Rua Lafayette Coutinho, 1010. Bahia Marina. Tel. 71 3322-4554 @sohorestaurante

Amado - O premiado restaurante do chef Edinho Engel, especializado em cozinha contemporânea e dono de uma das mais belas vistas da cidade, vai abrir todos os dias sob o comando do chef Ricardo Brito. Comida de primeira e ambiente descolado. Av. Lafayette Coutinho, 660. Comércio – Aberto todos os dias para almoço e jantar. @restauranteamado

M’ar Gastronomia - Uma das últimas novidades a desembarcar na Bahia Marina, o M´ar tem comida boa e bela vista para o mar da baía. De sanduíches a pratos principais, tem nos frutos do mar o norte do cardápio assinado pelo talentoso Peu Mesquita. Fechará apenas na segunda-feira de Carnaval. Nos outros dias funcionará assim: nesse sábado. abre das 12h às 20h; já domingo, o funcionamento será das 12h às 17h. Na terça de Carnaval, reabre das 12h às 17.

Mistura - Com vista privilegiada para a Baía deTodos-os-Santos, o Mistura é especializado em cozinha contemporâea e tem cardápio assinado pela criativa chef Andrea Ribeiro. Lugar ideal para apreciar comida de excelência e um bom vinho da carta, olhando para o mar. Funcionará normalmente todos os dias do Carnaval para almoço e jantar. Ladeira do Gabriel (Gamboa), 334, Cloc Marina Residence – Dois de Julho. Tel. 71 2137- 0782 @misturacontorno

Horto Florestal

Pasta em Casa - Alegria, alegria! O pasta vai abrir normalmente e será a salvação para o folião que precisa repor energias. Tem deliciosas massas para comer até se fartar e pagar preço único. Almoço: sáb e dom, das 12h às 17h/seg e ter, das 12h às 15h30. Jantar: sáb e dom, das 19h à 0h/seg e ter, das 19h às 23h. Rua Professora Almerinda Dultra, 67, Tel. 71 3334-7232. @pastaemcasa

Bottino - O chef Claudio Bottino preparou um menu de Carnaval, com entrada, prato principal e sobremesa, a R$ 59,90. Pode-se escolher entre Beringela à parmigiana; Lasanha de camarão com molho brie e se jogar no delicioso Creme de torta búlgara. Sáb, de 12h à 0h; dom, de 12h às 22h; ter, de 12h à 0h; ter, de 12h às 23h. Praça Brigadeiro Faria Rocha, 2, Tel. 71 3012-2085 @bottinos

Vini Figueira Gastronomia - O restaurante comandado por Vini Figueira fica no Rio Vermelho, tem boa comida e abrirá nos dias 20 e 21 para o jantar das 19h à meia-noite, já de 22 a 25, apenas no almoço, das 12h às 16h. Tel. 71 3013- 8181 /99380 -0045 @vinifigueiragastronomia