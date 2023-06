20 doações que ajudam mil pessoas: bióloga baiana cria empresa para doação de cestas básicas

Fundada durante a pandemia, a empresa Minha Cesta oferece planos de assinatura para distribuição de cestas básicas e cursos profissionalizantes para pessoas em necessidade. O projeto foi idealizado pela bióloga Roseane Moreira junto ao marido Caio Nascimento. Atualmente, mil pessoas são ajudadas mensalmente através de 20 assinaturas. Já foram doadas mais de 8 toneladas de alimentos e 30 pessoas já foram capacitadas para o mercado de trabalho através dos cursos da empresa.

O primeiro episódio do podcast “Transformação Social”, de Isis Cedraz, conta a história de Roseane e do surgimento do empreendedorismo social do Minha Cesta. Para ouvir, basta dar o play abaixo ou na sua plataforma de áudio favorita

Para ouvir no Spotify, clique aqui.

Para ouvir no Amazon Music, clique aqui.

Para ouvir no Radio Public, clique aqui.









FICHA TÉCNICA:

Produção, narração e edição de áudio: Isis Cedraz

Supervisão e edição de texto: Jorge Gauthier

Entrevistados: Roseane Moreira, Vinicius Camilo e Marcira de Souza





QUE PODCAST É ESSE? Transformação Social é uma produção do CORREIO. Apresentado por Isis Cedraz, o podcast traz histórias de empresas com foco em impacto social na Bahia.

MAS O QUE É PODCAST? É um programa de áudio igualzinho a um de rádio, mas que você pode ouvir quando, onde e como quiser - pulando, pausando ou adiantando os trechos, se preferir. Basta ter um aplicativo de músicas (como Spotify), um aplicativo para podcasts (do Google ou da Apple) ou simplesmente dar o play na janela acima.