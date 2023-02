20 mil pulseiras de identificação estão sendo distribuídas no Carnaval

A tropa do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) está distribuindo 20 mil pulseiras de identificação durante o Carnaval de Salvador. A aquisição pode ser realizada com qualquer patrulha de bombeiros militar que estiverem nos circuitos da folia de Momo. Confeccionadas em material impermeável as pulseiras tem espaço para os pais e responsáveis colocarem a identificação da criança ou da pessoa que a estiver usando e um telefone de contato. O objetivo é facilitar não apenas a identificação, mas também o contato com o responsável, caso a criança se perca.

"O Carnaval é uma festa que reúne uma quantidade muito grande de pessoas, por isso a identificação nas crianças é essencial. Também pedimos que os pais e responsáveis ensinem os pequenos a reconhecer e pedir ajuda as autoridades locais, como os bombeiros", explicou a major BM Jamile Lutiane.

Além das crianças, as pulseiras podem ser usadas em pessoas com dificuldade de comunicação ou com alguém doença que a impeça de ter um raciocínio capaz de explicar a situação. "Doenças como Alzheimer por exemplo, faz com que o paciente fique com uma memória ineficiente e se perca por exemplo, e com a pulseira é fácil localizar os responsáveis", completou a oficial.

As pulseiras de identificação são coloridas, ajustáveis e podem ser reutilizadas, mesmo quando são molhadas. As pessoas podem adquirir com as tropas nos circuitos da folia ou nos Postos fixos dos bombeiros militares.

