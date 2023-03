20 praias estão impróprias para banho neste fim de semana em Salvador; confira lista

O boletim de balneabilidade divulgado pelo Inema nesta sexta-feira (17) aponta que 20 praias estão impróprias para banho em Salvador neste fim de semana. O levantamento analisa a qualidade das águas destinadas à recreação de contato primário, ou seja, direto e prolongado, onde a possibilidade de ingestão é elevada.

De acordo com o Inema, no período em que o tempo estiver chuvoso, as praias podem ser contaminadas por arraste de detritos diversos, carregados das ruas através das galerias pluviais, podendo causar doenças. Além disso, é desaconselhável, ainda em dias de sol, o banho próximo à saída de esgotos, desembocadura dos rios urbanos, córregos e canais de drenagem.

Os critérios adotados pelo Inema estão definidos em resolução de novembro de 2000, na qual fo adotada Escherichia coli como indicador microbiológico, para avaliação da restrição. A E. coli é uma bactéria abundante em fezes humanas e de animais, tendo somente, sido encontrada em esgotos, efluentes, águas naturais e solos que tenham recebido contaminação fecal recente.

A amostragem é feita, preferencialmente, no dia de maior afluência do público às praias. A balneabilidade é considerada Imprópria quando a densidade de E. coli for superior a 800 UFC/100 ml, em duas ou mais amostras, de um conjunto de cinco semanas, coletadas no mesmo local ou o valor obtido na última amostragem for superior a 2000UFC/100ml.

Mesmo apresentando baixas densidades de bactérias fecais, uma praia pode ser classificada na categoria Imprópria quando ocorrerem circunstâncias que desaconselhem a recreação de contato primário, tais como: derramamento de óleo; extravasamento de esgoto; ocorrência de maré vermelha; floração de algas potencialmente tóxicas ou outros organismos e surtos de doenças de veiculação hídrica (Baseado no Art. 3º, §º1, CONAMA 274/2000).

Baixe o aplicativo “Vai Dar Praia”, disponível para dispositivos móveis com sistema operacional Android e iOS, e confira a qualquer momento as informações sobre a qualidade das praias.

Veja abaixo a lista das praias impróprias para banho, divulgada nesta sexta:

Salvador

São Tomé de Paripe (Em frente à casa Vila Maria, ao lado da rampa de acesso à praia)

Tubarão (Em frente ao conjunto habitacional abandonado, próximo à antiga fabrica de cimento)

Periperi (Na saída de acesso à praia, após travessia da via férrea)

Penha (Em frente à barraca do Valença)

Bogari (Em frente ao Colégio da PM, Antigo Colégio João Florêncio Gomes)

Bonfim (Ao lado da quadra de esportes, em frente à rampa de acesso à praia)

Pedra Furada (Atrás do Hospital Sagrada Familia, em frente à ladeira que dá acesso à praia)

Boa Viagem (Ao lado do forte Monte Serrat, em frente ao muro lateral da Fundação Luís Eduardo Magalhães, junto à rampa de acesso à praia)

Roma (Rua Prof. Roberto Correia, junto à descida de acesso à praia, fundo do Hospital São Jorge)

Marina Contorno (Na Av. Contorno, entre a Marina e o Restaurante do Amado)

Farol da Barra (Próximo ao Barra Vento e escada de acesso à praia, em frente à Av. Oceânica)

Ondina (Próximo à escada de acesso à praia, em frente à Rua Ademar de Barros, ao posto BR e o Hotel Bahia Sol. E próximo ao Morro da Sereia, em frente ao Ed. Maria José)

Rio Vermelho (Em frente à Rua Bartolomeu de Gusmão. próximo à escada de acesso à praia, ao lado da Rua Morro da Paciência e próximo à escada de acesso à praia, em frente à igreja Nossa Senhora de Santana)

Amaralina (No fundo da Escola Cupertino de Lacerda, em frente ao painel do artista plástico Bel Borba e em frente à rua do Balneário, ao Edifício Atlântico e à Praça do Budião)

Pituba (Em frente à escada de acesso à praia, em frente à Portinox e a Rua Paraíba)

Armação (Em frente ao Hotel Alah Mar e a Rua João Mendes da Costa)

Boca do Rio (Em frente ao posto Salva Vidas)

Corsário (Em frente ao posto Salva Vidas)

Patamares (Em frente ao posto Salva Vidas Patamares. Próximo ao Coliseu do Forró e Caranguejo de Sergipe)

Itapuã (Em frente à Sereia de Itapuã)

Na Baía de Todos os Santos, as seguintes praias estão impróprias para banho: