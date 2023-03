200 anos do 2 de Julho: comemoração terá shows e maratona até Santo Amaro

As comemorações pelos 200 anos da Independência da Bahia vão ter uma programação especial. Além da solenidade tradicional no 2 de Julho, haverá shows e uma maratona até Santo Amaro, que também foi palco da luta pela independência do país.

Segundo o prefeito Bruno Reis, a expectativa é de que a programação seja divulgada até o mês de abril. "Estamos concebendo novos produtos, muito provavelmente vamos ter uma maratona que vai sair lá de Santo Amaro até aqui Salvador vão ter festejos e shows. No máximo, no mês de abril, para que as pessoas possam se programar, nós vamos lançar o calendário de eventos dos festejos do Dois de Julho", disse o prefeito, durante a assinatura da ordem de serviço da reforma do Pavilho 2 de Julho, no Largo da Lapinha.

O prefeito explica que a ideia é que a data também possa atrair visitantes para a cidade. "Então a ideia também é atrair essa data visitantes pra nossa cidade enfim todos que estão aqui pra ser também mais uma data que tem a capacidade de ativar a nossa economia, permitindo milhares de visitantes em Salvador, para que a gente possa gerar oportunidades. Enfim, empregos e aí vamos aproveitar os festejos, esses e essa data marcante de 200 anos pra fazer uma programação", explicou.

Reforma

O Pavilhão 2 de Julho, situado no Largo da Lapinha, na Liberdade, será completamente requalificado pela prefeitura. A ordem de serviço foi assinada pelo prefeito nesta terça-feira (7).

Com prazo de quatro meses e investimento de R$1,8 milhão, as intervenções englobam construção de três pavimentos com elevador, sanitários e área de exposição, além de restauro da fachada, dentre outros itens. O projeto foi desenvolvido pela Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF) e as obras serão realizadas sob a supervisão da Superintendência de Obras Públicas (Sucop), vinculada à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra).