200 toneladas: retirada de fiação irregular bate recorde em 2022

Cerca de 200 toneladas de cabos e equipamentos de telefonia e internet instalados irregularmente em toda a Bahia foram removidos pela Coelba em 2022. O número é um recorde. O volume de cabos removidos no ano passado é cerca de 260% superior a 2021.

Segundo a empresa, a retirada desses equipamentos garante a segurança das pessoas e evita incêndios em fiações. Para alcançar o resultado, os técnicos da distribuidora realizaram cerca de 60 mil fiscalizações em todo o Estado. Em campo, as equipes técnicas fazem a remoção dos cabos e das caixas irregulares de internet. Os equipamentos que não respeitam os padrões técnicos, como switches e cabos UTP/STP e que são energizados a partir de uma ligação clandestina, se tornam um dos maiores ofensores na ocorrência de incêndios nas redes.

“O nosso trabalho é diário. Todos os dias estamos em algum local para organizar a rede e eliminar os riscos causados pelas empresas clandestinas ou mesmo pelas autorizadas, mas que estão com os cabos fora do padrão de segurança exigidos pelo setor. O desafio para o ano de 2023 é continuar fortalecendo a nossa atuação com foco em prover uma ocupação racional dos nossos postes.”, destacou a supervisora de Projetos da Neoenergia Coelba, Hannah Miranda.

A distribuidora também realiza a notificação às empresas que estão com os fios fora dos padrões técnicos de segurança e descumprindo o contrato firmado com a Neoenergia Coelba. No ano passado, mais de 25 mil notificações foram emitidas. O número é 174% superior quando comparado a 2021.

Irregular

Segundo a Coelba, o número de operadoras atuando de maneira irregular na Bahia vem crescendo à medida que o serviço está sendo demandado. A distribuidora estima que, das 711 empresas autorizadas pela Anatel para atuar no Estado, apenas 102 têm contrato com a distribuidora.

A Neoenergia Coelba criou um canal de atendimento direto, pelo e-mail atendimentousomutuo.coelba@neoenergia.com, para que prestadoras que atuam, ainda, de forma irregular, possam se regularizar junto à concessionária.