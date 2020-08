2020 é o mais chuvoso dos últimos 36 anos de Salvador

O ano de 2020 é o mais chuvoso de Salvador nos últimos 36 anos, segundo dados da Defesa Civil. O prefeito ACM Neto falou do assunto nesta segunda-feira (24), durante a inauguração de uma geomanta no Alto do Cabrito.

"2020 é o ano mais chuvoso dos últimos 36 anos em nossa cidade. Estava vendo um relatório que Sosthenes (Macedo, diretor da Defesa Civil) me mandou no final de semana, com balanço da operação chuva desse ano de 2020. É impressionante porque mesmo naquele ano de 2015, que foi um ano que a chuva castigou nossa cidade, marcado por tragédias, choveu menos do que agora em 2020", destacou.

Em 2015, ano citado pelo prefeito, 11 pessoas morreram em um deslizamento no Barro Branco, na avenida San Martin.

Ele chamou os números de "reveladores". Segundo balanço da Codesal, de março a junho, período tradiconalmente mais chuvoso na capital, foram registrados 1.504,8mm de chuva, quando a média histórica é de 977,9mm. Esses são os maiores índices pluviométricos dos últimos 36 anos. "Choveu demais", diz.

O prefeito afirmou que já são mais de 300 encostas protegidas em Salvador. "Se essa chuva que caiu em 2020 tivesse acontecido na Salvador do passado, teria sido uma tragédia sem precedentes", diz. "Não tivemos situações mais graves do que as que aconteceram, que são graves, porque a cidade está muito mais protegida, porque a gente vem fazendo esse trabalho de investimento na contenção de encostas", disse.

Mesmo em em meio à pandemia, houve aumento de 30% das vistorias feitas pela Defesa Civil, afirmou. "Tivemos os nossos onze sistemas de alarmes funcionando durante todo esse período. As nossas duas estações meteorológicas, as duas hidrológicas, foram feitas nesse período 10 ativações das sirenes em nossa cidade...", elencou.

"O período mais intenso de chuva já passou, mas ainda assim, vocês podem ver, como hoje, estamos tendo que conviver com dia chuvoso, a semana será chuvosa", lembrou. "Aparentemente não são chuvas que trazem maiores preocupações, pelo volume, mas teremos mais dias de inverno em Salvador".