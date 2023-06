2023 ainda tem três feriados que caem na quinta e podem ter ponto facultativo

O feriado de Corpus Christi já passou, mas o ano de 2023 ainda tem mais oito feriados previstos no segundo semestre. Três deles são passíveis de ponto facultativo no dia seguinte, pois caem em uma quinta-feira: Independência do Brasil, Nossa Senhora Aparecida e Finados.

O Dia de Nossa Senhora da Conceição da Praia, padroeira da Bahia, em 8 de dezembro cairá numa sexta-feira.

A Proclamação da República cairá no meio da semana, em uma quarta. Enquanto Independência da Bahia, para a infelicidade dos amantes de feriados, será comemorada em um domingo.

O Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro, será celebrado numa segunda-feira em apenas cinco municípios baianos que decretam feriado: Alagoinhas, Lauro de Freitas, Cruz Das Almas, Camaçari e Serrinha.

Confira abaixo os dias dos próximos feriados:

2 de julho (domingo): Independência da Bahia

7 de setembro (quinta-feira): Independência do Brasil

12 de outubro (quinta-feira): Dias das Crianças e Nossa Senhora Aparecida

2 de novembro (quinta-feira): Finados

15 de novembro (quarta-feira): Proclamação da República

8 de dezembro (sexta-feira): Dia de Nossa Senhora da Conceição da Praia

25 de dezembro (segunda-feira): Natal

31 de dezembro (domingo): Véspera do Ano Novo (ponto facultativo após 14h)