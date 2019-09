21º Barra Fashion começa nesta terça (10) com show de Toni Garrido

Show de Toni Garrido, desfiles na praça central, ações simultâneas em várias lojas, bate papos e workshops em um QG fashion são algumas iniciativas que vão atrair todos os olhares para o Shopping Barra a partir de hoje (10). Até domingo, o centro de compras localizado no bairro da Barra estará realizando a 21ª edição do Barra Fashion, evento que ao longo desses anos foi acompanhando as mudanças do seu público fiel e chega à maioridade cheio de assunto, consolidado como o maior evento de moda da Bahia.

Dando as boas-vindas às estações mais esperadas do ano, Primavera e Verão, o evento terá suas principais atividades na Praça Central Euvaldo Luz, se espalhando pelas lojas dos seus quatro pisos. “Mais do que um lançamento de moda, o Barra Fashion 2019 conceitua-se como uma plataforma de experiências que traz conceitos de lifestyle e entretenimento”, garante a gerente de Marketing do Shopping Barra, Karina Brito.

O agito fashion começa hoje com os lançamentos das coleções da Swarovski, Intimissimi, Clube Melissa, Foorli, Caminata, Gregory, Cristalli, Magic Shoes, Delirium, MR Cat, Nossa Bossa, Riachuelo, Live, Cia. Marítima, Carmen Steffens, MOB, Óticas A Fábrica (1º e 2º pisos), Sobrancelha Design, Calvin Klein Jeans, Granado, R. Ventura, Uv. Line, Rufians, Barretes e Shoulder acontecendo nas lojas. Através de uma parceria do Shopping Barra com a Escola Baiana de Arte e Moda – EBAM, através da sua equipe de Visual Merchandising, as vitrines contarão com uma produção diferenciada.

Show dançante

O primeiro dia de Barra Fashion terminará em grande estilo com o novo show de Tony Garrido. Em carreira solo, o artista vai trazer um repertório dançante, construído em 30 anos de trajetória. Um dos maiores intérpretes da canção brasileira, ele aposta em músicas de sua autoria e parcerias, como Girassol, A Sombra da Maldade, Estrada, O Erê, além de canções de outros nomes, como Palco, de Gilberto Gil, Lilás, de Djavan, Saideira, do Skank, e Pescador de Ilusões, de O Rappa, entre outros sucessos.

Tony Garrido abre hoje a programação do Barra Fashion 2019 com show no Shopping Barra (Foto: Pino Gomes)

Moda em destaque

A agenda de quarta-feira (11) inicia às 16h, com um bate papo promovido pelo influenciador, colunista e relações públicas Marcos Preto, além da sua exposição fotográfica Blenders, que revela a associação entre os diversos estilos adotados pelos homens com os mais variados tipos de vinho.

Um aperitivo para os desfiles, que começam às 18h30, com o coletivo do Shopping Barra, trazendo looks das marcas Mitchell, Henks, Chehade, Delirium, MOB, Le Lis Blanc, Foorlí, BO.BÔ, Lacoste, MR Cat, Cha Cha Dum Dum, Calvin Klein Jeans, Sacada, Hering Store, Swarovski, Chilli Beans, Prata & Cia, A Diamantina by A Paulistinha, Melinda Melinda, Trudys, Óticas A Fábrica, Caminata e Barretes.

Às 19h30 será a vez da marca Oh, Boy! exibir os looks da nova coleção. “Nossa primavera viaja para a Ásia fazendo um mix cheio de harmonia entre o contemporâneo e a cultura clássica do continente. A coleção carrega em sua inspiração riquezas naturais, paisagens excêntricas, águas claras e as areias brancas que encontramos ali, no coração do Oriente”, explica Diego Rodrigues, do Marketing do Grupo Sacada. “Traduzimos em cores e shapes a calmaria das montanhas e o florescer das cerejeiras, em peças únicas, com estampas exclusivas, brilhos especiais e todas as tendências que amamos. Vem florescer com a nossa Blooming”, convida.

Às 19h30 será a vez da marca Oh, Boy! exibir os looks da nova coleção

Às 20h30, a passarela estará sob o comando das grifes Cristalli e Paula Frank, esbanjando luxo nos acessórios. A produção de moda do Barra Fashion fica mais uma vez por conta do poderoso trio de stylists Tininha Viana, Marcelo Gomes e Almir Júnior.

Na quinta-feira (12) a programação de desfiles começa às 18h30 com os acessórios incríveis da Schutz. No mesmo horário, acontece o desfile da UV.LINE. Presente no Barra Fashion há três edições, será a primeira vez que a marca pioneira em roupas com proteção solar vai fazer um desfile individual. “Tendo o Nordeste como ponto de partida, nos unimos ao pintor, poeta e cordelista J.Borges para escolher famosas xilogravuras suas para virar estampas que representassem o cotidiano do povo nordestino”, revela a empresária Débora Mortimer.

“Será um desfile com 20 looks no qual vamos mostrar uma moda surpreendente, aliando nossa tecnologia a peças práticas e com informação de moda, como diferentes modelos de saída de praia no estilo chemise em diversos shapes e comprimentos, e maiôs versáteis, que podem ser usados na praia ou no dia a dia”, acrescenta.

Coleção da UV.LINE tem estampas ao pintor, poeta e cordelista J.Borges (Foto: divulgação)

A partir das 19h30, a inspiração fica a cargo da Gregory - que realiza um desfile comemorativo de 15 anos da marca. E às 20h30, será a vez da baiana Cambodja apresentar suas produções fashionistas.

Na sexta-feira (13), o público segue respirando moda, tendo o primeiro desfile, às 18h30, assinado pela Cantão, que apresentará sua nova coleção cheia de personalidade, e o último às 20h30, feito pela Shoulder, que vai tomar conta da passarela e encerrar a noite com muita informação fashion.

Às 19h30, quem dará nome e sobrenome ao BF será o joalheiro baiano Carlos Rodeiro, às 19h30. "Estou cem por cento voltado para este desfile, reinventando minha coleção Sacra. Quero que seja, mais uma vez, um marco de beleza, elegância, leveza e fé. Tem sido assim há anos, conseguimos levar a energia do Barra Fashion para a cidade. Por isso as peças exclusivas, as surpresas reveladas no dia: tudo é preparado nos detalhes, com amor e devoção", afirma o designer, que vai apresentar ainda as peças – colares, pulseiras, brincos, chokers e anéis - inéditas da coleção Búzios.

Na sexta-feira, às 19h30, Carlos Rodeiro realiza seu disputado desfile (Foto: divulgação)

No sábado (14), o estilo mais esportivo vai movimentar a programação com um evento promovido pela academia Alpha Fitness & Live!. A partir das 17h, as passarelas vão se transformar em um circuito funcional. O público poderá ainda participar de uma aula de dança e, em seguida, conferir um desfile da Live!, especializada em fitness, lifestyle e moda praia.

Domingo de make

Para encerrar a semana fashionista, no domingo (15), a partir das 15h, Sadi Consati, consultor de maquiagem de O Boticário, comandará um workshop na praça central do Barra. Uma das maiores referências do país no assunto, o especialista dará dicas de beleza e maquiagem para todos os tipos de pele, utilizando os novos tons do iluminador Make B. O workshop é aberto ao público.

No domingo, o consultor de maquiagem de O Boticário, Sadi Consati, comandará um workshop na praça central do Barra (Foto: divulgação)

Sadi é consultor no desenvolvimento de maquiagens das marcas Make B., Intense e Capricho, há mais de 20 anos. No portfólio ainda tem trabalhos em publicidade, consultoria personalizada de maquiagem e uma longa trajetória na TV, atuando nas séries Perua MTV (MTV Brasil), Laboratório de Estilo (Discovery Home & Health), Troca de Estilos (Discovery Home & Health) e no quadro sobre maquiagem no Vídeo Show. O Boticário assinará com exclusividade a maquiagem de todas as modelos dos desfiles do Barra Fashion.

QG da EBAM

Durante os seis dias do Barra Fashion, a Escola Baiana de Arte e Moda estará presente com um QG e uma agenda repleta de palestras, bate papos, oficinas de costura, modelagem e crochê abertos ao público. “O EBAM Convida é um projeto que o Barra abraçou e que terá a participação de profissionais de sucesso de Salvador. A partir do primeiro dia do evento serão gerados conteúdos sob uma ótica completamente diferente, com histórias de sucesso, ajuda na carreira, universo das cores, autoestima, tendências de consumo digital, identidade, gênero e saúde mental, dentre outras”, explica a idealizadora da escola, Graziela Bandeira.

O QG foi montado em uma loja no L4 do shopping. “É um pedacinho da EBAM onde os participantes serão transportados para a escola em todos os sentidos, como se estivessem lá. Construímos um ambiente acolhedor e recheado de conteúdos interessantes para todas as áreas da criatividade e empreendedorismo”, comemora a empresária.

A programação do Ebam Convida começa hoje (10) com várias atividades mediadas pela consultora de Imagem Camila Freiper (Foto: divulgação)

A programação do QG começa hoje (10) com várias atividades mediadas pela consultora de Imagem Camila Freiper. A primeira começa às 14h, com o bate-papo "Personal Canvas: uma ferramenta para a inovação e resultados assertivos em sua carreira", com Thais Gualberto. Na sequência, às 15h, tem o encontro Make Primavera Verão, com Helena Amaral. Às 16h, o papo é sobre "Envelhecimento Ativo: a vida nunca sai de moda", com o psicólogo especialista em Gerontologia, Gustavo Biscaia.

Às 17h, Luana Trindade e Fernanda Miranda vão conduzir o bate-papo "Networking – como criar conexões verdadeiras" e, às 18h, tem Ayla Oliveira, Rafaela Mancine e Olga Goulart falando sobre "O impacto das cores na sua autoestima". Filipe Ratz, Matheus Araponga, Fernanda Medeiros e Maria Clara Lauton vão tratar das "Novas Tendências de Consumo Digital" e, fechando a programação às 20h, Marcele Neves e Mamah Vivas trarão o tema "Convergência midiática".

A especialista em Marketing Digital, Luana Trindade, vai conduzir o bate-papo "Networking – como criar conexões verdadeiras" (Foto: divulgação)

O QG da Ebam retoma a agenda na quarta, às 17h, com o bate papo “Identidade, Gênero e Saúde Mental”, conduzido por Larissa Freitas, médica psiquiatra da clínica Plural. Na quinta, às 15h, tem "Oficina de Modelagem Rápida" com Gisela Alvares e, às 17h, bate papo "Moda Masculina: Toda Roupa Pode", com Rafha Castro e Fábio Guimarães e mediação de Jel Sousa. Na sexta, logo às 9h, tem o workshop "Manuseio de Máquinas Domésticas", com Amanda Marrero. Já às 10h tem a oficina de crochê "Crochêterapia" com Elaine Araújo. A moda segue como tema às 11h com um bate papo com Thaís Araújo sobre tecidos. Já às 16h, Alê Reis assume o QG abordando o tema "Autoimagem".

“Identidade, Gênero e Saúde Mental” é o nome do bate papo conduzido por Larissa Freitas, médica psiquiatra da clínica Plural (Foto: divulgação)

O fim de semana também será movimentado por lá. Sábado, às 15h, tem "Oficina de culinária: lanche saudável - cookie com wey protein" conduzida por Tia Pri. Às 17h o papo é sobre "A Moda Balneário e seus encantos", com Ítalo Gurriti e Lua Marinho, CEO da Das Águas. Às 18h, Cléia Maciel, Luana Castro, Vera Maia e Jéssica França participam do talk show "Organização está na moda". A agenda segue no domingo, às 16h, com o bate papo "Mensagem Pessoal: qual é a sua?", com a dentista Amine Senhorinho, especialista em Harmonização Facial, e com a morfopsicóloga, visagista, consultora de Imagem e coach Raquel Leal. Fernanda Sampaio e Angélica Carvalho fecham a programação, às 17h, com o bate papo "Dicas para Receber Bem e Etiqueta à mesa".

Personal shopper

Durante os dias de Barra Fashion, a equipe da EBAM também vai prestar consultoria de personal shopper para os clientes, com horário pré-agendado na Swarovski, Mitchell, Henks, Chehade, Intimissimi, Clube Melissa, Foorli, Gregory, Cristalli, Lacoste, Delirium, Live, MOB, Óticas A Fábrica (1º e 2º pisos), Sobrancelha Design, Calvin Klein Jeans, Blu K, Caminata, Paula Frank, Uv. Line, Rufians e Shoulder. Os profissionais darão dicas preciosas para aliar as novidades das marcas com o estilo de cada cliente.

Serviço:

Barra Fashion 2019

De 10 a 15 de setembro

Praça Central Euvaldo Luz (L1), Shopping Barra (Av. Centenário, 2992, Chame-Chame)

Programação:

10 de setembro

Durante o dia: ações de lançamento nas lojas participantes

21h: show com Toni Garrido

11 de setembro

16h: Marcos Preto - Bate papo e exposição Blenders

18h30: desfile coletivo do Shopping Barra: Mitchell, Henks, Chehade, Delirium, MOB, Le Lis Blanc, Foorlí, BO.BÔ, Sacada, Unisex, Lacoste, MR Cat, Cha Cha Dum Dum, Calvin Klein Jeans, Hering Store, Swarovski, Chilli Beans, Prata & Cia, A Diamantina by A Paulistinha, Melinda Melinda, Trudys, Óticas A Fábrica, Caminata, Barretes

19h30: Oh, Boy!

20h30: Cristalli/Paula Frank

12 de setembro

18h30: UV Line/Schutz

19h30: Gregory (desfile comemorativo)

20h30: Cambodja

13 de setembro

18h30: Cantão

19h30: Carlos Rodeiro

20h30: Shoulder

14 de setembro

17h: Academia Alpha Fitness & Live! - Desfile de bike, circuito funcional

15 de setembro

15h: Workshop O Boticário com Sadi Consati

Atração musical