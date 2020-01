234 obras de Salvador serão entregues ainda no primeiro semestre, diz ACM Neto

Uma multidão se reuniu na prefeitura de Salvador, na Praça Municipal, nesta quinta-feira (30), para acompanhar a assinatura de uma ordem de serviço para a execução de 234 obras na cidade. Elas acontecerão ao mesmo tempo, em dez áreas administrativas da capital, e a previsão é de que sejam concluídas ainda no primeiro semestre deste ano.

As intervenções incluem recapeamento asfáltico, requalificação de escadarias, instalação de academia de saúde, reforma de campos, quadras e praças, além de serviços de manutenção e modernização da iluminação pública.

O prefeito ACM Neto afirmou que o investimento será de R$ 10 milhões, com recursos apenas do município, e disse que as obras vão fazer a diferença principalmente para a população mais carente.

"A assinatura dessa ordem de serviço destaca a importância da participação popular, da liderança comunitária e dos conselhos comunitários nessas 234 obras. Elas foram escolhidas por eles e priorizadas por eles, e acatadas pela prefeitura. São obras que começam hoje em toda a cidade e se somam a outras centenas de obras. Serão mais de 1 mil obras entregues somente no ano de 2020, em Salvador. Isso é um recorde. É claro que a preocupação fundamental e o objetivo principal é com essas obras melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, sobretudo, das que vivem nos bairros mais carentes em termos de infraestrutura em nossa cidade", afirmou.

O orçamento foi destinado às Prefeituras-Bairro em agosto do ano passado, durante o primeiro Seminário para Conselheiros Comunitários de Salvador. Cada unidade administrativa terá disponível R$ 1 milhão para investir na sua região. Elas ficam em Brotas/ Centro, Subúrbio/Ilhas, Cajazeiras, Itapuã, Cidade Baixa, Barra/ Pituba, Cabula/ Tancredo Neves, Pau da Lima, São Caetano/ Liberdade, e Valéria.

O titular da Secretaria Geral de Articulação Comunitária e Prefeituras-Bairro, Luiz Galvão, contou que as obras serão executadas pelas secretarias do município e que foram escolhidas pelas lideranças dos bairros.

"Todas as obras são importantes, são necessárias, por isso, que é importante que a população participe e opine sobre os investimentos que são realizados pela prefeitura. Nós começamos esse projeto em agosto do ano passado. Fizemos rodas de negociação e conversa com conselheiros e lideranças para que cada um pudesse apontar as necessidades. Tivemos que vistoriar cada demanda para verificar se havia viabilidade técnica para a realização e hoje chegou o grande dia, assinar a ordem de serviço e autorização imediata de 234 obras na cidade de Salvador" afirmou.

As secretarias vão analisar o cronograma e algumas das obras terão início já nesta semana.