24 presidiários que ordenavam ataques a tiros fora da cadeia são transferidos

Vinte e quatro presidiários que determinaram ataques a tiros na capital baiana e em cidades do interior foram transferidos, nesta quarta-feira (8), para unidades prisionais de segurança máxima. Os privados de liberdade estavam custodiados em Salvador, Lauro de Freitas, Feira de Santana, Itabuna, Eunápolis e Jequié, e mantinham o controle do tráfico de dentro das unidades.

Segundo a polícia, os homens possuem envolvimento em crimes como roubo a banco, tráfico de drogas, homicídio, porte ilegal de arma de fogo, estupro, corrupção de menores, lavagem de dinheiro, entre outros.

Eles vinham sendo investigados desde outubro do ano passado pelos Departamentos de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) e de Polícia do Interior (Depin) da Polícia Civil. A operação de combate ao crime organizado contou com a coordenação conjunta da SSP-BA e da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap).

A partir do cruzamento de dados da SSP e da Seap foi possível mapear as lideranças criminosas que continuavam comandando o crime fora das unidades prisionais, na capital e interior do estado.

A operação conjunta para a transferência dos detentos foi iniciada na madrugada de hoje, com a revista geral das unidades e dos internos para apreensão de armas e celulares.

Unidades da Polícia Civil, do Batalhão de Guardas (BG), das Companhias Independentes de Policiamento Especializado (Cipes) e de Polícia Rodoviária, além do Grupamento Aéreo (Graer) atuam nas apreensões e extração das unidades prisionais, além das escoltas.